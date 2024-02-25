巴西男奮不顧身救困洪水車上3母女　數秒後急流沖走汽車｜有片

巴西29歲男子索薩（Marcos de Souza）2月22日晚搭巴士回家期間遇上洪水，然後聽到車外有人尖叫，原來有1名母親門德斯（Berlandia Mendes）與2名年幼女童受困私家車內，索薩勇敢地把她們從車上救出，影片在網絡熱傳。由於索薩的住所也遭洪水破壞，民眾之後熱心捐款幫助這位救人英雄。



事件發生於里約熱內盧州（Rio de Janeiro）的新伊瓜蘇市（Nova Iguacu），當地出現暴雨，爆發水災，在索薩聽到有人尖叫後，巴士上的民眾決定提供協助，司機先把巴士停到受困的私家車旁。

影片顯示當時洪水已湧入私家車內，索薩一邊爬出車外、半個人爬到私家車上，然後先接過女童，把她交給其他巴士乘客，然後再救出女童的母親門德斯，同樣把她帶到巴士上。在救人不久後，私家車就遭急流沖走。

《每日郵報》報道，索薩共救出門德斯與她的孖生女童，合共3人。

索薩之後向巴西傳媒講述「我沒有多想，就是採取了行動」，他憶稱「汽車靠過來，我設法下去幫助那位女士與她兩個女兒。」

他稱門德斯向他連連道謝，「她說沒有言語來形容我做的事，救了她的命。我告訴她，我只是做了必須做的事情。」

溫馨結局：民眾捐款助索薩

報道指，索薩之後回家發現屋內也出現洪水，傢俬電器都損壞。在他的救人影片熱傳後，民眾熱心捐款，幫助他及其家庭。

門德斯表示「這是我的天使，救了我的性命。」她又指「上帝派他來拯救我和女兒們的生命。」