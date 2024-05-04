聯合國報告：重建加沙要80年　需數百億美元

聯合國報告指出，加沙（Gaza) 戰後重建估計須耗資300至400億美元，需約80年才能重建所有遭炮彈摧毀的住宅。



聯合國報告指出，加沙戰後重建估計須耗資300至400億美元（約2340至3120億港元），需約80年才能重建所有遭炮彈摧毀的住宅。

聯合國開發計劃署 (United Nations Development Programme) 和西亞經濟社會委員會（Economic and Social Commission for Western Asia）在5月2日發佈的報告指出，加沙戰後重建需要國際社會付出自第二次世界大戰以來最大的努力。在最好的情況下，如果建築材料運送速度能達2021年上次以巴危機時的五倍，那重建工作就能在2040年前完成。

加沙大部分地區已化為灰色瓦礫，聯合國助理秘書長達爾達里（Abdallah al-Dardari）在約旦首都安曼舉行的新聞發佈會上說：「破壞規模巨大且前所未有……這是國際社會自二戰以來從未處理過的任務……72％的住宅建築已全部或部分損毀。」

巴勒斯坦民眾3月21日在滿佈頹垣敗瓦的加沙地帶行走（Reuters)

加沙的許多混凝土高樓建築已夷為平地。以色列軍隊近七個月來的狂轟猛炸造成數百億美元的損失，巴勒斯坦當局的統計數據顯示約8萬棟房屋損毀。一名聯合國官員形容，如今加沙滿目瘡痍，荒涼程度堪比「月球表面」。

聯合國另一份以衛星圖像為依據的分析報告顯示，自去年10月7日以來，加沙85.8％的學校遭受破壞，70％以上的學校必須重建。

由於存在大量未爆炸彈藥，加沙民防機構稱這些彈藥「每週會引發十多宗爆炸」，使重建工作變得更加困難。

報告指出，戰事使加沙的發展水平倒退數十年。若衝突超過七個月，加沙的發展水平將倒退37年；如果衝突超過九個月，加沙過去44年的發展成果將化為烏有，發展水平將倒退至1980年。對於整個巴勒斯坦來說，如果加沙衝突持續超過九個月，發展水平則會倒退20多年。

報告還警告，如果戰火持續九個月，加沙貧窮人口的比例將從2023年底的38.8％增加到60.7％，屆時大部分中產階級都將跌至貧窮線以下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

