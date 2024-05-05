以哈新一輪談判結束　哈馬斯堅持永久停火　或阻礙達成協議

一名以色列知情官員說，哈馬斯（Hamas）堅持必須永久停火，「從而阻礙了達成協議的可能性」。



綜合法媒報道，旨在促成以色列與哈馬斯在加沙地帶實現停火的新一輪談判日前在埃及首都開羅結束，但未能取得任何進展。哈馬斯代表團已於星期六（5月4四）日離開埃及。

目前，埃及、卡塔爾和美國正在等待哈馬斯就一項提議作出回應，該提議建議雙方停止戰鬥40天，此外以色列將釋放囚禁的巴勒斯坦囚犯以交換以方人質。

不過一名以色列知情官員稱：「到目前為止，哈馬斯尚未放棄結束戰爭的要求，從而阻礙了達成協議的可能性。」這位官員還說，有關以色列準備允許調解人向哈馬斯提供止戰保證的說法也「不準確」。

以巴衝突：2024年4月28日，一名以色列士兵走過停在以色列南部-加沙邊境附近的坦克。（Reuters）

但據埃及媒體星期六報道，哈馬斯代表團當天同埃及方面在開羅就加沙停火協議舉行談判，就許多分歧點達成共識，談判取得「重大進展」。

新華社報道，一位要求匿名的哈馬斯代表團成員證實，各方已在諸多分歧點上達成共識，談判取得「明顯進展」。

以色列公共廣播公司星期六引用消息人士的話說，以色列方面尚未收到這一協議。與阿拉伯媒體的報道相反，以色列「在任何情況下都不會同意」通過結束衝突而達成被扣押人員獲釋的協議。無論是否實現暫時停火，以色列國防軍都將進入加沙地帶南部城市拉法並摧毀哈馬斯在那裏的剩餘力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

