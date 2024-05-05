澳洲持刀襲擊案　16歲男持長刀追趕途人超驚嚇　警開槍擊斃

澳洲持刀襲擊事件頻生，不足一個月發生第三宗。一名16歲澳洲少年5月4日在西澳洲（Western Australia）珀斯（Perth）街上持刀傷人，最終被警方開槍擊斃，警方正在調查，惟尚未公布傷亡人數。警方稱，他們發現他通過網絡變得激進，但指他是單獨行動的。



美國廣播公司（ABC）和西澳洲新聞平台WAMN報道，襲擊案於當地時間4日晚上11時30分前，地點西澳州首府珀斯的威利頓區，距離前兩宗持刀襲擊事件間隔了不到一個月。

目擊者稱，疑犯當時在街上揮着長刀追趕人群，場面混亂。

另一名目擊者說，自己的姐夫曾被疑犯追趕，又指少年在發動襲擊前，曾高喊宗教句子，所幸姐夫成功逃脫。疑犯將目標轉向另一群路人，其中一人因此受傷。

警方曾在4日晚上10時左右，接到一名自稱將實施「暴力行為」的男子的電話。幾分鐘後，警方接獲另一個緊急電話，一名持刀男子在珀斯南郊Willetton的停車場周圍奔跑。

警察局長說，警方隨身攝影機的影像顯示，這名少年拒絕警方要求他放下刀具的要求。

警方曾兩度向他發射電擊槍，但效果不彰。少年繼續持刀向第三名警員推進，警員開了一槍擊中少年。他送院後同日晚上死亡。

西澳州長庫克（Roger Cook）進行簡報時稱，少年在刺傷一些人之後衝向前來追捕他的警員，最終被一名警員開槍擊斃。

他說：「有迹象表明他在網上變得激進……但我想在現階段向社會保證，（襲擊者）似乎是單獨行動的。」

此外多間澳媒報道稱，西澳州有穆斯林群體在案發前曾聯絡警方。

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在2024年4月13日發生7死8傷的襲擊案。案中男疑犯高士 ( Joel Cauchi ，暫譯）被女警斯科特（Amy Scott）開槍擊斃。

悉尼購物中心Westfield Bondi Junction在4月13日發生兇徒持刀襲擊事件，6人死亡、8人受傷，包括一個嬰兒。疑犯男子被一名警員開槍擊斃。澳洲悉尼4月15日再發生襲擊案，15歲疑犯當場落網，隨後將案件性質定為涉及宗教極端主義的恐怖襲擊。