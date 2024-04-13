澳洲悉尼商場持刀襲擊案：女警追蹤＋單挑疑犯　面對面一槍斃命

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在4月13日發生多人被用刀刺傷的襲擊案。死亡人數增至7人、另有8人受傷。案中男疑犯被一名女警開槍擊斃。



警方在下午3時30分接報到場。一名身在附近的女警在商場內追蹤疑犯，最後在她接近疑犯，以及他準備舉刀襲擊她時，她開了致命的一槍，終結這恐怖的襲擊事件。

《悉尼先驅晨報》引述目擊者狄克遜（Jason Dixon）稱，「當她繼續快步跟在他身後追上他時，他轉過身來，面向她，舉起了一把刀。她開了槍，那個人現在已經死了」。

狄克遜說，她只說了一次：『把它（刀）放下。』他接着說「然後她朝他的胸部開了一槍，他就倒地了，」

他說，這名警官別無選擇，只能開槍。他向澳洲《每日電訊報》說：「他向她逼近，然後又跑去追別人。」「她不得不向他開槍，因為他不斷走過來。他有一把刀，而且他不會停下來。

「我很高興她搞定了他，因為如果她沒有搞定他，他也會刺傷她。」

這名男子倒地數秒後，現場的畫面顯示，女警和另一名身穿制服的警察將這名男子拖到一邊走，並開始為他進行心肺復甦。

新南威爾斯州救護人員場場後接手急救，但他當場死亡。

開槍的女警是當地警區東郊警區指揮部的高級督察，已任職十多年。 新南威爾斯州警察局長韋伯（Karen Webb）稱讚說，這名警官「展現出巨大的勇氣和勇敢」。

韋伯說，這名警官「在這種情況下表現得很好」。

這名警官與男子對峙時是獨自一人，韋伯說，「對於一名高級軍官來說，在外監督和領導部隊，這並不罕見。」

當局未有透露疑兇身份，僅稱此人已為警方所知，以及他40歲、是單獨犯案。外界目前未知對方的行兇動機。警方稱案件與恐怖襲無關。

雖然歹徒的暴行最終被制止，卻換不回7名途人的性命。

一名目擊者較早時向9 News表示，傷者中包括一對母子，其中婦人嚴重出血，多人嘗試為她止血，她9個月大嬰兒的傷勢則不明。《衛報》澳洲版引述警方消息稱，嬰兒的媽媽是案中第六名死者，嬰兒現時情況危殆。

澳洲悉尼Westfield Bondi Junction 4月13日下午發生持刀襲擊事件，警方及救援人員接報到場。（AAP Image/Steven Saphore via REUTERS）

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在社交平台X發文，表示已經接獲聯邦警方（AFP）的報告，他稱全國民眾都向受影響人士表達慰問，同時感謝警方及救援人員的英勇表現。

新州州長柯民思（Chris Minns）則發表聲明，對事件感到震驚，他感謝新州警方及救援人員的勇敢，同時自己已即時結束在日本的休假，啟程返回悉尼處理事件。