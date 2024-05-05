少子化將導致日本「滅國」？　專家：696年後恐「只剩1名兒童」

日本東北大學教授吉田浩指出，如現時的趨勢持續，該國來到2720年時不只可能「只剩一名未成年兒童」，還有可能成為「第一個因少子化滅絕的國家」。



東北大學老化經濟與社會研究中心主任吉田浩教授4月22日更新2024年版的兒童人口時鐘，指出生率下降速度正在加快，比2023年的估計提早了100多年。

兒童人口時鐘是吉田教授在2012年受末日鐘（Doomsday Clock）啟發而開發的，旨在提高人們對少子化問題的認識。他每年根據國家人口估計數據計算。研究結果在日本兒童節前後發布在研究中心的網站上。

圖為2018年4月28日，日本的寶寶被父母帶往東京淺草寺參加傳統活動「哭泣相撲」（泣き相撲）。儀式中兩名相撲手將各自抱着一名嬰兒，裁判則做鬼臉並大聲喧嘩，讓寶寶哭出來。人們相信這種儀式可助孩子們健康成長並辟邪。（Reuters）

吉田解釋，截至4月1日，兒童（15歲以下）人數為1,401萬人，較2023年減少33.6萬人，一年下降2.3%。全日本兒童在2024年減少到13,979,189人，而照這個速度發展下去，696年後的2720年1月5日，日本將會「只剩1名未滿15歲兒童」，這預測結果比2012年的初版更是提早1,427年之多。

他被問及日本出生人數下降的原因時指出，「在經濟衰退長期持續的日本，由於收入低而無法結婚或生育的年輕人數量增加」。他稱當局有必要改善育兒環境，透過兒童醫療免費和學校伙食免費來減輕父母負擔，另外讓男士們休育嬰假，營造一個夫妻可一起工作以及撫養孩子的社會。

圖為2024年4月28日，日本的寶寶被父母帶往東京淺草寺參加傳統活動「哭泣相撲」（泣き相撲）。儀式中兩名相撲手將各自抱着一名嬰兒，裁判則做鬼臉並大聲喧嘩，讓寶寶哭出來。人們相信這種儀式可助孩子們健康成長並辟邪。（Reuters）

最新數字顯示，日本少子化問題令人亟待政府應對，新華社引述日本總務省5月4日公佈的人口推算數據顯示，截至4月1日，包括常駐外國人在內，日本不滿15歲的兒童人口為1401萬，同比減少33萬；日本兒童人口佔總人口比例為11.3%，同比下降0.2個百分點，均創1950年有統計以來最低紀錄，反映日本少子化趨勢進一步加劇。

數據顯示，日本兒童人口自1982年以來連續43年減少。從性別來看，日本男孩約718萬人，女孩約683萬人；從年齡來看，12歲至14歲兒童有317萬人，不滿2歲兒童有235萬人，呈現出年齡愈小兒童人數愈少的現象。從地域來看，兒童人口佔總人口比例最高的地區是沖繩縣，為16.1%；兒童人口佔比最低的地區是秋田縣，為9.1%。

圖為2021年7月31日，一對夫妻站在岡山縣笠岡市的向日葵花田內，將他們的新生子女舉起，供站在後方的攝影師拍照。（Getty）

數據顯示，截至去年10月1日，日本全部47個都道府縣的兒童人口數量均同比減少。僅東京和神奈川縣兒童人口數量超過100萬。

另據聯合國人口統計年鑑，雖然各國人口推算截止時間不同，但在全球人口超過4000萬的37個國家中，日本兒童人口佔總人口比例位列倒數第二，僅高於韓國。