統計：50年後外國人佔韓國適齡勞動人口三分之一　多逾600萬

韓聯社12月17日引述一項分析結果顯示，預計未來50年內每年最多會有9.6萬名外國人進入韓國，至2072年，預計每3名勞動年齡人口中就有1名是外國人。



韓國統計廳17日發布《2022年人口住宅總調查》，結果顯示，截至2022年11月，在韓外籍人口數量達到175.2萬人，其中適齡勞動人口（15歲至64歲）為156.2萬人，佔總體（3,668.6萬人）的4.3%。

在韓國居留的外國人也在迅速增加，2015年為136.4萬人，2022年增至170萬人以上，增幅達28.5%。

圖為2021年11月29日，行人佩戴口罩在韓國首爾光化門過馬路。（新華社）

統計廳12月14日公布的《2022—2072年未來人口推算》，資料顯示未來50年內，外籍人口年均淨流入量料為9.6萬人（高位推算值）。其中適齡勞動人口9.1萬人，由此50年後外籍適齡勞動人口將達455萬人。在慮及外國人於韓國獲發就業簽證工作後返回本國的特點，預計到2072年外籍勞動年齡人口將達到611.2萬人。

倘目前的趨勢持續，出生率和期待壽命的悲觀（低位）預期成真，適齡勞動人口到2072年將減少至1,667萬人，其中外國人所佔比重將提高到36.7%。換言之，50年後每3名適齡勞動人口中就有1名是外國人。