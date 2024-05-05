習近平訪法｜法媒指中法對話必要　《世界報》：但不應抱有幻想

中法兩國建交60周年之際，中國國家主席習近平5月6日和7日對法國進行國事訪問。他將與總統馬克龍（Emmanuel Macron）圍繞包括俄烏戰爭和以巴戰爭在內的國際熱點議題，還有貿易、科技和文化合作等議題討論。



這是新型冠狀病毒（COVID-19）大流行以來，中國國家主席首次進行的歐洲之旅。

以下是近日一些法國媒體就習近平此行發布的報道與評論。

《世界報》（Le Monde）

該報4日發表的社論以《馬克宏與習近會的會晤：不抱幻想與中國對話》為標題，稱法國面對中國這世界第二大強國，沒興趣單獨應對，認為只有一個團結的歐洲，才有機會讓中國政府聽到歐洲的聲音。文中還指出，不與中國對話不是解決問題的方法，把習近平當朋友也不是解方，馬克龍不應抱有幻想。

社論內文指中國喜歡聲稱它想要一個「強大的歐洲」，這與事實不符。中國目的是削弱西方民主國家，盡可能破壞歐美關係，甚至破壞歐盟。

馬克龍訪華：圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

《費加羅報》（Le Figaro）

馬克龍1年前呼籲習近平敦促普京在俄烏戰爭上「恢復理智」，並使各方能夠「坐到談判桌前」。習近平隨後向馬克龍承諾，準備致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）。雖然這承諾得以兌現，但是巴黎所期望的、在調解俄烏戰爭方面的外交進展只限於此。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine・Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

《解放報》（Libération）

在馬克龍訪華一年後的今天，法國的分析沒有改變，仍認為中國是俄羅斯的主要政治和經濟盟友。因此法國與中國就俄烏展開對話仍然是優先事項。

一名法國外交人士說，法國必須繼續與中國接觸，客觀而言，中國是國際事務的參與者，擁有改變莫斯科意圖的重要槓桿。但他同時坦承：重大轉折不會在一夜之間出現。

該報引述外交訊息來源稱中國國家主席這次到訪法國，突顯當下中美、中英關係緊張的背景下，法國是極少數能夠與中國保持各級對話渠道的國家之一。