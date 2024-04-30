習近平訪法 | 德國之後法國接棒 關鍵是馬克龍這步棋
4月29日下午，中國官方剛正式宣佈，國家主席習近平於5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問。當然，外交部深夜發布通告稱，王毅外長應約與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，就中法關係深入交流。
王毅表示，願意同法國方面加強高層交往，發揮元首外交的引領作用。法國這邊也說，願意以中法建交60周年為契機，密切高層交往，為推動中法關係、中歐關係做貢獻。
實事求是地說，推動中歐關係行穩致遠，法國與德國是當仁不讓的主力。德國總理朔爾茨前段時間率領大規模商業代表團訪華。德國政府並不想效仿歐盟委員會對中歐經貿採取嚴厲態度，那樣只會對自己的經濟復甦進程產生消極影響。
朔爾茨畢竟不是綠黨，不會為了迎合西方政治正確，連經濟發展都要放棄。德國已經開了個好頭，然後就輪到法國了。前段時間，西方媒體就已密集放風說，馬克龍已經向中方領導人發出了訪問邀請，希望雙方在法國面對面交流。
王毅的通話自然是為高層訪問進行溝通，但兩個點，尤為值得關注。
其一，王毅外長與博納通話，在外交部的通報中顯示：中法就烏克蘭危機，巴以衝突等問題進行了協調。一般而言，涉及地緣政治熱點，慣用措辭往往是交換意見，就是大家看法不一樣，互相通報一下立場，做到心裏有數就行。但使用了「協調」，說明存在共同語言，有深入對話的空間。
加沙衝突爆發，歐洲並未對美國亦步亦趨，內部立場並不完全一致，但整體而言，除了德國有歷史包袱，表態比較謹慎以外，其他對以色列都不怎麼客氣。法國最近對以色列的口風就很嚴厲。
至於俄烏衝突，很有趣的是，歐盟經常附和美國對中俄關系說三道四，但法國，反而多次表示讚賞中方斡旋俄烏。而且從去年開始，法國一直在跟中方保持接觸，討論俄烏和解框架，如今雙方繼續就俄烏問題展開協調，其實是在意料之中。
其二，前幾天馬克龍的公開講話結合在一起看。當時馬克龍的演講，通篇都是在強調歐洲「戰略自主」的重要性。有一句話非常直白，說歐洲必須向國際社會表明，它不是「美國的附庸」。 馬克龍這套說辭，翻來覆去說了好幾年，所以光看他表態沒什麼意思，要看他為了貫徹「戰略自主」這個概念，採取了什麼樣的行動。
有個消息很值得琢磨，有報道指出，馬克龍準備對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）「下手」，阻撓後者連任，理由是馮德萊恩跟美國的關係「不清不楚」。為此馬克龍還專門跑了一趟歐盟在布魯塞爾的總部，對馮德萊恩進行了點名道姓的批評，措辭很嚴厲，說馮德萊恩作為歐洲委員會主席，需要捍衛歐盟的整體利益，不能過度政治化。但在她的帶領下，這屆委員反而在錯誤道路上越走越遠。
馬克龍確實有能量阻撓馮德萊恩上位，考慮到歐盟委員會主席是由歐盟理事會提名，再由歐洲議會選出。要是馬克龍下定決心唱反調，那麼就算馮德萊恩已經提前鎖定歐洲議會的支持，她想要連任也要費不少周折。
在馬克龍看來，馮德萊恩更多為美國利益代言，而不是為歐洲利益服務，不把她換下來，不要說推動中歐關係向前發展，他要引領歐洲「戰略自主」也沒戲。畢竟歐盟委員會這個機構，對歐盟事務的影響力還是很強的。馮德萊恩要是再幹一個任期，很可能會把歐洲引到更深的歧途。
如果馬克龍真這麼做，是一技「絕殺」。事實上，馬克龍在採取一系列措施，把法國塑造為歐洲內外事務的「領頭羊」。如果法國繼續強調「戰略自主」的重要性，然後加強中法高層交流，再爭取換掉歐盟內部過於親美的高層，這一套組合拳打下來，可能要不了多久，就會對歐洲地緣政治格局產生明顯的影響。
馮德萊恩的發言人日前在X平台上發表聲明證實說，應法國總統馬克龍邀請，歐盟委員會主席馮德萊恩將於下周一前往巴黎，與中國國家主席習近平舉行三方會晤。在這樣的會晤上，馬克龍會如此擺位，值得好好觀察。