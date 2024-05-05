美國空軍部長親乘AI無人戰機　預計2028年投入使用

美國正研發由人工智能（AI）操控戰鬥機的技術，計劃組建由過千架無人戰機組成的機隊，首批無人戰機預定於2028年投入使用。據美媒5月4日報道，空軍部長肯德爾（Frank Kendall）親自試乘無人戰機，體驗後對戰機利用人工智能技術在戰爭中發射武器表示充滿信心。



試飛於5月2日在愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base)秘密進行，美國空軍部長肯德爾坐上名為Vista的F-16戰機，親身體驗由人工智能執行的空戰任務。

在一個小時的飛行中，Vista以時速超過885公里飛行，戰機與另一架有人駕駛的F-16幾乎正面交鋒，兩機相距不足305米，不斷旋轉和纏鬥（dogfight），試圖迫對方暴露弱點。

在試飛後空軍部長肯德爾表示：「電腦不會疲累，它不會害怕，它會遵守規則，盡量完成接近完美的飛行動作。」

圖為韓國國防部發布的照片，2022年11月19日，韓美進行聯合空中演習期間，一架美國B-1B戰略轟炸機、4架美國空軍F-16戰機和2架韓國空軍F-35戰機飛越韓國上空。韓國軍方並無公開照片拍攝地點。（Getty）

Vista於2023年9月進行首次人工智能操控的空戰，之後進行約20多次空戰後，在Vista上測試的部份人工智能版本，已能夠在空戰中戰勝人類機師。

肯德爾在這次體驗後說，有信心這種仍在學習中的人工智能，有能力決定是否在戰爭中發射武器。

美媒報道指，安全、成本和戰略能力，促使美軍轉用人工智能戰機。舉例假若中美爆發衝突，在中國空軍規模即將超越美國及正組建無人戰機隊的情況下，美國空軍面對的高昂成本和由人類駕駛的機隊，將令美國處於下風。