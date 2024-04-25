台灣防長：美軍備庫儲台灣已有概略方向與計劃

有關美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放在台灣，台灣防長邱國正去年3月透露「正在洽談中」，針對最新進度，邱國正24日發言證實，美軍備庫儲已有概略方向與計劃。



台媒《自由時報》報道，美國眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）率團訪台，訪團議員23日表示，美國對台軍售應該加速交付，才能展現維護台海安全的決心。台灣防長邱國正24日被問及軍售交付事宜時表示，很多步調都在強化當中。

台灣立法院外交、司法聯席會議24日審查「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。會前記者詢問美國議員希望對台軍售加速交付，目前是否有看到加速跡象？邱國正答稱，很多步調都在強化當中，譬如成立「Tiger Team（老虎小組）」要幫忙台灣，不管軍購也好，或是個案加快執行速度、不延宕，都是好事一樁，台灣軍方總是樂見。至於台軍擴大赴美受訓議題，邱國正認為，這個交流不但持續，而且效果好，不管對官兵個人還是團隊，都是拓展訓練效果的機會。

台灣國防部長邱國正。（聯合報）

報道稱，民進黨立委王定宇質詢時關切美軍在台儲備彈藥一事，是否有新進度？邱國正答詢表示，所謂庫儲的定義很多，若是維修保養中心，自然會有零組件等裝備過來，但此事茲事體大且涉及政治，「好端端的為什麼要把國外的裝備放在台灣」，可能會引起政治、兩岸問題，因此要相當謹慎，且軍備、軍火，差異很大，均為提案，都可以談。

王定宇追問，是否說明相關位置、項目及方法。邱國正表示，不太適合在此討論，進度雖不明確，但有概略的方向計劃，會再向立委單獨說明。報道援引台灣軍方官員事後補充，指邱國正談及的概略方向與計劃，指的是軍備庫儲。