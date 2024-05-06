習近平訪法國　中國學者：中法或為俄烏停火提建設性共同呼籲

應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），邀請，中國國家主席習近平5月5日起對法國進行國事訪問。澎湃新聞5月6日引述中國學者稱，中國與法國將聯合提出具備建設性的俄烏停火與促進和平解決的共同呼籲。



中國外交部發言人華春瑩4月29日宣布，應馬克龍、塞爾維亞共和國總統武契奇（Aleksandar Vucic）、匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）和總理歐爾班（Viktor Orban）邀請，習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利進行國事訪問。

報道引述多名歐洲問題、中歐關係研究等領域學者專家的意見，解析習近平訪歐期間，俄烏戰爭將如何被討論。

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波指，歐洲與中國對待俄烏衝突的整體政策分歧較大，對中俄關係的鞏固與發展也充滿高度質疑，另外歐方亦對透過中國影響俄羅斯領導人以改變俄對烏立場抱有不切實際的幻想。

+ 12

簡軍波認為，習近平訪法國期間，中國可能會與法方一道，為進一步共同致力於烏克蘭問題的和平解決發表相關共同立場及提出相關舉措，包括聯合提出具有建設性的關於停火與促進和平解決的共同呼籲。

中國社會科學院歐洲研究所歐洲國際關係室研究員趙晨也稱，歐方對中國能夠勸說俄羅斯從烏克蘭撤軍抱有不切實際的期待，對法國而言，地緣政治威脅仍是首要問題，此次中法領導人預計將就俄烏衝突的相關解決方案進行密切溝通。