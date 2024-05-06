習近平法國傳媒發表署名文章　冀兩國加強協作共促世界和平

國家主席習近平赴巴黎對法國進行國事訪問之際，5月5日在法國《費加羅報》（Le Figaro）發表題為《傳承中法建交精神 共促世界和平發展》的署名文章。文章全文如下：



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應馬克龍總統（Emmanuel Macron）邀請，我很高興對法國進行第三次國事訪問。

在中國人民心中，法國有著獨特魅力。這片土地曾經誕生眾多有世界影響的哲學家、文學家、藝術家，為全人類提供思想啟發。150多年前，法國人士曾經參與建設中國福建船政和福建船政學堂，法國最早接受中國公派留法學生；百年前中國青年赴法國負笈求學，其中一些有志青年後來為新中國的建立和發展作出了傑出貢獻。法國在西方大國中率先同新中國正式建交。

2024年是個有特殊意義的節點。我此時來到法國，帶來來自中國的三個信息。

——中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來。

今年是中法建交60周年。60年前，戴高樂將軍從時代的戰略眼光出發，決定同新中國建交。在冷戰正酣的背景下，作出這一獨立自主決定是極為不易的，事實證明也是正確和富有遠見的。中法建交架起溝通東西方的橋梁，也推動國際關係朝著對話合作的方向演變。

60年來，中法關係始終緊跟時代。在中國同西方國家關係中，兩國率先建立全面戰略夥伴關係，開啟機制性戰略對話；率先開展航空、核能、第三方市場等合作；率先互設文化中心、互辦文化年，為全球文明互鑒發揮引領作用。兩國合作促成應對氣候變化《巴黎協定》、「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」，有力推進全球氣候議程。

歷史是最好的老師。當今世界很不安寧，再次面臨重重風險。中方願同法方一道，弘揚建交精神，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為促進世界加強合作作出新的貢獻。

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——中國將擴大高水平開放，同包括法國在內的世界各國深化合作。

今年是新中國成立75周年。75年來，依靠全體中國人民艱苦奮鬥，中國從一窮二白發展為世界第二大經濟體，數億農村貧困人口全部脫貧，創造了人類發展史上的奇蹟。2023年中國經濟增長5.2%，2024年的目標是5%左右，且發展質量更高。中國將繼續為全球增長提供動力，為世界各國帶來機遇。

中國發展的一條重要經驗，就是毫不動搖堅持對外開放。我們歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要。我們歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資興業，已經全面開放製造業准入，將加快放寬電訊、醫療等服務業準入。我們還給予法國等多個國家普通公民15天免簽政策，制定了便利外籍人員在華旅遊、支付的新舉措。

中國的對外開放也包括鼓勵企業走出去開展合作。當前，法國正在推進基於綠色創新的「再工業化」，中國也在加快發展新質生產力，雙方可以深化創新合作，共促綠色發展。一些中國企業已經在法國設立了電池工廠。中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為他們提供公平公正的營商環境。

——中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

今年是和平共處五項原則發表70周年。70年前，周恩來總理首次完整提出「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」五項原則。70年來，和平共處五項原則被世界各國普遍接受和認可，成為現代國際關係重要準則。

中國是和平共處五項原則的忠實實踐者。新中國成立70多年來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占別國一寸土地。中國也是世界上唯一將堅持走和平發展道路寫進憲法的國家，是核大國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。

近年來，我先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為完善全球治理、破解人類發展難題貢獻中國方案，已經得到全球100多個國家和國際組織支持。

中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，但我們一直在為推動危機和平解決發揮建設性作用。我相繼發出多項呼籲，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，重視各方合理安全關切；強調核武器用不得、核戰爭打不得。中國向烏克蘭提供多批人道主義援助，多次派遣特使赴相關國家斡旋。烏克蘭危機持續越久對歐洲和世界損害越大。中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

巴以衝突同樣牽動人心。解決巴以問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。歷史反覆證明，巴以局勢之所以屢陷動蕩，根本原因在於聯合國決議沒有得到切實執行，「兩國方案」基礎不斷被侵蝕，中東和平進程偏離正軌。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢覆中東和平作出貢獻。

孔子說，「君子和而不流，強哉矯；中立而不倚，強哉矯」。法國作家羅曼·羅蘭說，「放棄獨立思考，是一切不幸的核心」。中法作為兩個有獨立自主精神的大國，在歷史長河的每一次相遇都能迸發出巨大能量，影響世界行進方向。站在新的歷史交匯點上，讓我們攜手再出發，推動中法關係取得新的更大成就，造福兩國和世界！