哈馬斯：已接受加沙停火協議提案　內塔尼亞胡：未滿足以色列要求

以巴衝突持續，哈馬斯5月6日表示，已接受埃及和卡塔爾提出的加沙停火提案。不過，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室隨後表示，哈馬斯同意的提案未能滿足以色列要求，但以色列仍將派出代表團談判，試圖達成協議。內塔尼亞胡又稱，戰時內閣一致決定，以色列繼續在加沙南部拉法（Rafah）的軍事行動。



哈馬斯聲明指出，其領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）已通知卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）、埃及情報局長卡邁勒（Abbas Kamel）稱，哈馬斯已接受他們的提議

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發聲明說，以方正非常認真地審視提議每一項內容，但以軍將繼續在加沙地帶的軍事行動。

半島電視台披露，哈馬斯同意的方案將分3階段執行。每個階段持續42天。第一階段，沖衝突雙方實現停火，以軍從分隔加沙地帶北部和南部的「內扎里姆走廊」撤軍。第二階段，雙方批准永久停止敵對軍事行動，同時以軍從加沙地帶完全撤軍。第三階段，以色列結束對加沙地帶的封鎖。

路透社引述以色列官員稱，雙方仍未達成停火協議，又指哈馬斯接受的方案中，包含以方無法接受、影響深遠的內容，質疑是一個詭計，旨在令外界認為以色列拒絕達成協議。