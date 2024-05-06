以色列軍下令巴勒斯坦人離開拉法東部　路透社：似乎準備發動進攻

以色列傳媒5月6日報道，以色列武裝部隊已開始從加沙南部城市拉法（Rafah）撤走巴勒斯坦平民，之後將對拉法發動襲擊。路透社之後報道，以軍6日呼籲巴勒斯坦人離開拉法東部，前往附近的「人道主義區域」，這似乎是在對拉法發動地面攻擊前進行的疏散平民行動。



根據路透社，以色列軍方表示不會為撤離設定時間表，將展開「行動評估」，又指把民眾撤離拉法是「有限範圍」（Limited scope）行動的一部份，把他們帶到「較安全」的人道主義區域。

以軍估計需移動約10萬人。報道稱，撤離行動目前集中在拉法的幾個周邊地區，以軍把巴勒斯坦平民撤至附近的數個城市，包括汗尤尼斯（Khan Younis）和Al Muwassi市。

以色列表示，拉法窩藏數千名哈馬斯武裝份子，如果不佔領這座城市，就不可能取得勝利。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）數小時前向以色列南部凱雷姆沙洛姆口岸附近的軍事基地發射大量火箭彈，3名以軍士兵在哈馬斯火箭彈襲擊中喪生。以軍隨後對拉法多個地區發動空襲進行報復。根據加沙醫護和急救人員說法，以色列5日空襲拉法（Rafah）導致16人死亡。