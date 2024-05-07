港人買英國樓誤墮陷阱　中介被指私吞租金　涉利用物業種植大麻

近日網上流傳有多名港人找了一間地產中介公司協助在英國置業，疑墮入買樓陷阱。有苦主稱付款近4年，物業不但未能轉名，中介更疑私吞租金，甚至涉嫌利用物業種植大麻。



事件中一名港人苦主Josie，近日接受Youtube頻道「安迪工房」訪問，指控有關公司打着「港人幫港人」旗號，令不少人畢生積蓄被騙。

她表示2021年透過地產中介公司在英國一次過買入了7個物業，惟接近4年樓契仍未轉名到買家。Josie多番追問，肇事公司就以英國人辦事效率低及疫情作解釋。

疫情降溫及邊境開關後，她親自前往地產公司的英國辦事處，但無人回應詢問。她稱忍無可忍，已請英國的大律師協助爭取轉名。

Josie曾前往展銷會提出訴求，惟透過一名香港中間人仍聯絡不上英國地產公司。她曾在英國報案，惟屢次被英國警方勸先自行和解。

約兩星期前，她齊集一班受害人，再向英國警方報案，最後獲受理並展開調查，目前未知調查結果。

Josie稱，經過英國大律師調查發現，涉事地產公司以高於市價1倍，出售「摸貨盤」予港人業主，代業主管理英國物業，收租後疑訛稱租客拒交租，涉嫌私吞租金。

該公司將物業租予犯罪組織種植大麻，有受害人稱，後來發現種大麻的公司與地產中介公司，屬同一個老闆。

網上流傳有多名港人找了一間地產公司協助在英國置業，疑墮入買樓陷阱（安迪工房Youtube截圖）

Josie表示，現時已知約有60名受害人，涉事地產公司已公告因財政困難而暫停營運。由於該地產公司並非結業，受害人難於按程序索償。