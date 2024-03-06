英國財政預算案：稅制廢除「非定居者」　移英首4年海外收入免稅

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）3月6日發表財政預算案，決定將廢除具爭議、被指讓居民避開為海外收入繳稅的「非定居者」（non-domicile）身份，自2025年4月起生效。在新規下，移居英國人士首4年不用為海外收入繳稅，至第5年開始與其他英國居民以相同稅制繳稅。



據侯俊偉指，稅制廢除「非定居者」身份後，預計可以每年取得27億英鎊（約265億港元）收入。

英國財相侯俊偉2024年3月6日準備發表財政預算案（Reuters）

路透社指，「非定居者」身份適用於居住在英國但不認為英國是永久居所的人，允許他們選擇僅對在英賺取或轉移到英國的收入向英方繳稅。在野工黨主張廢除。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy）便曾因「非定居者」身份而爆出爭議。

侯俊偉稱會以「既更公平又對其他國家具有競爭力」的制度取而代之，據他所指，新移英人士在前4年仍然無需為海外收入和所得繳稅，「在4年之後，那些繼續居住在英國的人將繳納與其他英國居民相同的稅款。」

下調國民保險供款率

侯俊偉也宣布下調國民保險（National insurance）供款2個百分點，僱員供款率由10%降至8%，自僱人士供款率由8%降至6%。