烏克蘭新動員法案引逃兵潮？44歲男子喬裝女性出逃失敗　邊境被捕

據《今日俄羅斯》（Russia Today）報道，當地時間5月6日，烏克蘭國家邊防局在社交平台上發布通報和影片稱，一44歲烏克蘭男子喬裝成女子試圖非法越境進入羅馬尼亞時被抓獲。



據報道，烏邊境警衛人員稱，這名44歲男子是烏克蘭佐洛托諾沙市居民，他在外喀爾巴阡州的一個檢查站出示了他妹妹的護照。當時他穿着裙子，化了妝，戴着假髮。

烏克蘭國家邊防局稱，該男子偽裝成女遊客的伎倆被立即揭開。案件將交由法院審理。

烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科（Andrey Demchenko）當地時間5月5日稱，烏克蘭當局每天阻止超過100人出境。

他指出，新動員法案近日將全面生效，之後出境規則可能很快就會改變。

據《今日俄羅斯》介紹，2022年2月，俄羅斯特別軍事行動開始後不久，基輔正式宣布進行全國總動員。根據法律，18至60歲的男性烏克蘭公民被禁止出國。此外，根據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年4月簽署的動員法修正案，男性入伍年齡已從27歲降至25歲，所有的烏克蘭人必須向所在地軍事機構更新個人數據。

烏克蘭總統澤連斯基4月簽署的動員法修正案，男性入伍年齡已從27歲降至25歲。圖為2024年4月3日，烏克蘭總統澤連斯基在烏克蘭基輔與芬蘭總統亞歷山大·斯塔布舉行的聯合新聞發布會上發表講話。（REUTERS）

《紐約時報》（New York Times）4月的報道顯示，烏克蘭將軍們表示，烏士兵短缺問題已經變得十分嚴重。烏克蘭東部前線指揮官索多爾4月12日發表講話時稱，前線某些地區的俄羅斯人與烏克蘭人的數量比超過7:1。

報道指出，數千名烏克蘭男子選擇冒險離開烏克蘭，而不是像前線士兵一樣去面對危險。烏克蘭邊防局人員一直在抓捕這些人。

在阿夫季夫卡失守後在前線進行防衛工作的烏克蘭士兵。（Reuters）

據今日俄羅斯報道，俄羅斯國防部上周估計，2024年，烏克蘭已損失超過111,000名軍人，自特別軍事行動開始以來，烏軍累計損失近50萬人。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在4月23日的俄國防部工作會議上表示，俄軍在前線占據主動，正在擊退敵人，這種壓力讓烏克蘭武裝部隊無法守住陣地。

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