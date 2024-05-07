普京就職演說全文：不拒絕與西方對話　但選擇權在他們手上

當地時間5月7日，普京（Vladimir Putin）在莫斯科宣誓就任俄羅斯聯邦第八屆總統，這是他第五次就任總統，任期將持續至2030年。據俄羅斯塔斯社報道，普京在就職演說中表示，俄羅斯不會拒絕與西方國家對話，俄方將繼續推動建設多極世界秩序和平等的安全體系。



普京在講話中感謝了所有俄羅斯公民和「特別軍事行動」參與者的信任與支持，保證會將俄羅斯人民的利益與安全置於一切之上，「千百萬人團結的意志是一股巨大的力量，證明了我們共同而堅定的決心：為了今人和子孫後代，我們將自己決定俄羅斯的命運。」

普京表示，俄羅斯始終願意加強與友好國家的關係，俄方將與歐亞一體化夥伴和其他主權國家繼續合作，推動建設多極世界秩序和平等的安全體系。

普京2024年5月7日在莫斯科出席就職典禮（Pool via REUTERS）

普京說，俄方不會拒絕與西方國家對話，「他們要選擇，是繼續嘗試限制俄羅斯的發展和實行侵略政策，繼續對我國施加壓力，還是尋求合作與和平。我重申，就安全和戰略穩定等問題進行對話是可能的，但不是從實力的地位出發，不能有傲慢、自負和排他性，只能基於平等的條件和尊重彼此的利益。」

針對俄羅斯未來的發展，普京指出，在瞬息萬變的複雜世界中，俄羅斯需要具備自給自足的能力和競爭力。他表示，俄羅斯的國家和社會政治制度必須足夠堅強且具有靈活性，確保發展的進步和穩定、國家的統一與獨立，併為革新創造條件。

俄新社稱，就職儀式最終在向總統致敬的30響禮炮聲中結束。講話結束後，普京還在克里姆林宮檢閲了俄羅斯總統警衛團。

報道稱，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）領導的現任內閣將在當地時間7日晚些時候辭職，普京將根據2020年通過的俄羅斯憲法修正案組建新內閣。普京需要在就職後兩周內向俄羅斯國家杜馬（議會下院）提交總理候選人提名，國家杜馬將在隨後的一周內進行審議。

總理得到任命後，將向國家杜馬提交副總理和政府部長提名。如果提名得到國家杜馬批准，俄羅斯總統必須批准所有任命。不過，俄羅斯國防部、內務部、聯邦安全局、司法部、外交部和緊急情況部的部長將由總統和俄羅斯聯邦委員會（議會上院）協商後任命。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，預計普京將在7日提名總理候選人。俄聯邦委員會主席馬特維延科對俄新社表示，她不排除新一屆內閣發生人事變動的可能性，但預計內閣不會發生「根本性變化」，「內閣的骨幹將留下來繼續工作。」

俄羅斯第八屆總統選舉投票於今年3月15日至17日舉行。俄羅斯中央選舉委員會主席埃拉·帕姆菲洛娃3月21日宣佈，普京以87.28%的得票率連任俄羅斯聯邦總統。這是普京第五次擔任俄羅斯國家元首，任期將持續至2030年。

普京2024年5月7日展開第5個總統任期，莫斯科舉行就職典禮（Pool via REUTERS）

普京就職演說全文：

親愛的俄羅斯公民！女士們，先生們！親愛的朋友們！

在這一莊嚴而至關重要的總統就職時刻，我要真誠地感謝俄羅斯所有地區的公民，以及那些生活在俄羅斯歷史領土上，捍衛了與祖國團結的權利的居民。

我向我們的英雄們，向參加特別軍事行動的人們，向每一個為祖國而戰的人致以崇高的敬意。

我再次感謝你們對我的信任和支持，我向每一位俄羅斯公民發表講話。

我剛剛宣誓就任總統，誓詞的內容反映了國家元首最高使命的精髓——保衛俄羅斯和為我們的人民服務。

我知道這是巨大的榮譽、重大的責任和神聖的使命，這一直是我過去工作的指導原則。我向你們保證，我將繼續把俄羅斯人民的利益和安全置於一切之上。

千百萬人的統一意志是一股巨大的力量，也證明了我們共同的堅定信念，為了今人與子孫後代，我們將決定俄羅斯的命運，而且這隻能由我們自己決定。

俄羅斯的公民們，你們已經證明了這個國家正走在正確的道路上。在我們面臨嚴峻挑戰之際，這一點非常重要。我認為，這是你們對我們共同的歷史目標的深刻認知，以及捍衛我們的選擇、我們的價值觀、我們的自由以及俄羅斯國家利益的堅定決心。

我相信，我們將有尊嚴地度過這一艱難的關鍵時期，並變得更加強大。毫無疑問，我們將完成我們長期計劃的一切目標，完成所有旨在實現我們發展目標的意義深遠的項目。

我們的首要任務是保護人民。我相信，對有着數百年曆史的家庭價值觀和傳統的支持，將繼續團結公眾與宗教組織、政黨和各級政府。

我們關於國家和地區發展的決定必須是有效和公平的，必須促進俄羅斯家庭的繁榮，改善他們的生活質量。

對所有視俄羅斯為可靠和誠信夥伴的國家，我們一直並將繼續對加強與這些國家的良好關係持開放態度。事實上，這些國家在全球佔到多數。

我們並不拒絕與西方國家對話。選擇權在他們手上：他們是要繼續嘗試遏制俄羅斯的發展，繼續他們多年來對我國施加的侵略政策和無情的壓力，還是尋求一條合作與和平的道路。

我重申，我們對溝通持開放態度，包括就安全和戰略穩定問題進行對話，但不接受從實力的地位出發進行談判。我們願意進行不傲慢、不自負、不排外的對話，在平等和尊重彼此利益的基礎上進行對話。

我們將同歐亞一體化夥伴和其他主權發展中心一道，繼續建設多極世界秩序和平等、不可分割的安全體系。

在這個複雜、快速變化的世界中，我們必須努力實現自給自足和具備競爭力，為俄羅斯開闢新的前景，正如我們在歷史上多次做過的那樣。

但我們也必須記住教訓，永遠不要忘記我們為國家動亂和麻煩付出的巨大代價。因此，我們國家和社會政治制度必須足夠強大，能夠抵禦任何威脅和挑戰，確保我們國家的進步和穩定發展，以及國家的統一和獨立。

然而，穩定並不等於不靈活。我們的國家和社會政治制度必須靈活，為革新和進步創造條件。

我們可以看到，社會的氛圍已經改變，我們現在是多麼重視可靠、負責、真誠、正直、慷慨和勇氣。凡是表現出這些令人欽佩的人格品質和職業品質的人，凡是用實際行動證明了他們對祖國的忠誠的人，我都會竭盡全力，讓他們在國家治理、經濟建設等各方面都居於領導地位。

我們必須確保我國未來幾十年的穩定發展，培養能夠增強俄羅斯實力和發展我們國家的新一代，其基礎是民族間的和諧，是對生活在俄羅斯的各民族傳統的保護，是一個由俄語和多民族文化團結起來的文明國家。

親愛的朋友們！

我將盡我所能，利用憲法賦予我作為國家元首的權力，證明你們對我的信任是正確的。與此同時，我要強調，這一努力的成功首先取決於我們的團結、正直和為祖國服務、保護祖國的意願，以及盡我們所能地工作。

今天，我們必須對我們的千年歷史和我們的先輩負責。他們達到了看似不可逾越的高度，因為他們總是把國家放在第一位。他們深知，只有通過國家與人民的共同努力，才能實現真正具有挑戰性的目標。他們創造了我們偉大的祖國，留下了輝煌的成就，我們至今仍從中汲取靈感。

通過制定和實施新的項目和方案，我們滿懷信心地展望和規劃未來，這將為我們的發展注入更多動力，使其更加強大。

我們是一個團結而偉大的國家。我們將一起克服一切障礙，確保我們設想的一切都成為現實。讓我們共同贏得勝利！

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