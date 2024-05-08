TikTok正式起訴美國政府　稱剝離案違憲法第一修正案　損言論自由

中國短視頻應用TikTok和母公司字節跳動在美國聯邦法院提起訴訟，尋求推翻美國總統拜登簽署的一項迫使TikTok從字節跳動剝離的法律。



路透社報道，TikTok和字節跳動星期二（5月7日）向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起訴訟，指控美國政府針對TikTok的法律在許多方面違反了美國憲法，包括違反美國憲法第一修正案對於言論自由的保護。

拜登於4月24日簽署的這項法律規定，字節跳動在2025年1月19日之前出售TikTok，否則就禁止TikTok繼續在美國市場運作。

兩家中國公司在訴狀中說：「這是美國有史以來首次頒佈這麼一條法律，針對單一一個語音平台，實施永久性的全國性禁令。」

訴狀稱，讓TikTok從字節跳動剝離「根本不可能，無論在商業上、技術上、法律上來說都是不可能……毫無疑問：這條法律（法案）將迫使TikTok在2025年1月19日關閉，導致使用TikTok交流且無法在其他地方複製的1.7億美國人噤聲。」

美國白宮和司法部拒絕對此訴訟發表評論。

白宮此前說，出於國家安全考慮，美國政府希望中國終止它對TikTok的所有權，但不希望禁止TikTok在美國使用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

