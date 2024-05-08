美國被爆停運3500枚精確制導炸彈　向以色列發反對攻拉法明確訊號

據美國政治新聞網「Politico」5月7日報道，多名知情人士透露，美國推遲了向以色列運送兩種精確制導炸彈，以發出政治訊息，即美國不希望以軍進攻加沙南部城市拉法。一名美高級官員同日向美媒表示，被暫停運送的炸彈包括1800枚2000磅的炸彈和1700枚500磅重的炸彈。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



一名美國官員和六名知情人士告訴Politico，這兩批炸彈是由美國波音公司製造的精確制導炸彈。在美政府出於「政治原因」要求波音公司停止發貨時，這些彈藥正準備運往以色列。

其中一名國會助理表示，這筆交易被歸類為以色列與承包商之間的直接商業銷售項目，但需要得到政府簽字，目前因為政府阻止而處於被「擱置」狀態。

據報道，美國政府一位高級官員當地時間7日透露，美政府已於上週暫停了向以色列運送炸彈，原因是擔心以色列不顧美國的意願，即將做出對拉法發動全面進攻的決定。該官員說，這批炸彈本應包括1800枚2000磅重的炸彈和1700枚500磅重的炸彈。

這名匿名官員稱，拜登政府4月份開始評估未來向以色列提供的軍事援助，關注重點在於可以在人口密集城市中使用的大型炸彈。目前，美政府尚未就是否在晚些時候繼續發貨做出最終決定。

美國國務院和五角大樓的發言人拒絕對此消息發表評論。不過，五角大樓發言人帕特·賴德少將6日曾告訴記者，他不知道美國對以色列的援助政策有任何變化。

Politico指出，這似乎是自去年10月7日以來，美國政府首次推遲向以色列出售武器的計劃。一位熟悉情況的美國政府官員表示，儘管拜登政府尚未正式否認潛在的軍售，但實際上是在採取「無行動」的行動，即通過推遲批准和拖延武器轉讓過程等舉措，向以色列發出信息。

此前，Axios新聞網等美媒日前報道稱，有以色列官員透露，美政府已在上週暫停向以色列運送美國製造的彈藥。以官員表示，美方的舉措讓以色列政府深感擔憂，以方正試圖了解美國暫停彈藥運輸的具體原因。

以色列坦克2024年5月7日駛到拉法過境點。（ADMMA via REUTERS）

以色列領導人幾個月來一直誓言要對拉法發動全面行動，並多次轟炸拉法地區，聲稱要根除「那裏的哈馬斯武裝」，這引起了國際社會對當地140萬避難民眾安全的擔憂。與此同時，一直堅定支持以色列的拜登政府受到了來自國內外的壓力，要求停止向以色列提供武器裝備。

Politico認為，推遲武器運輸的舉動表明，美國已經找到了一種新方法，「可以悄悄地向以色列施壓，而無需公開停止軍事援助」。現在，拜登政府決定暫時採取更為微妙的路線，並寄希望於此舉足以讓以色列政府改變對全面進攻拉法的決定。

報道還稱，拜登政府必須在當地時間8日前向國會通報，以色列是否違反了國際法或拒絕向加沙提供人道主義援助，而這可能會引發更多要求停止美國向以色列運送武器的呼聲。

當地時間6日，拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，再次敦促內塔尼亞胡不要繼續以色列在拉法的大規模軍事進攻。拜登政府自本輪巴以衝突後一直堅定支持以色列，但對以軍進攻拉法的計劃持反對態度，多次勸說內塔尼亞胡政府謹慎行事，然而收效甚微。

當日上午，以色列國防軍宣布，將對拉法東部地區發動地面進攻，要求該地區的平民疏散至加沙南部地區新擴大的「人道主義區」，敦促拉法東部的10萬人撤離，並警告稱以軍將對該地區的「恐怖組織」採取「極端武力」行動。哈馬斯對此回應稱，該行動是「危險的升級，將會產生後果」。

據《以色列時報》報道，當地時間5月7日，以色列國防軍在拉法附近開展地面行動，控制了拉法口岸的巴勒斯坦一側。聯合國人道主義事務協調廳警告說，以方拒絕聯合國人員經過拉法口岸進入加沙，向加沙提供援助的「動脈」已被切斷，人道主義援助行動將陷入困境。