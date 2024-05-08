以色列持續進攻拉法迫哈馬斯放人　哈馬斯：繼續進攻就不停火

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月7日表示，以色列仍有必要向哈馬斯施壓，迫使對方釋放受囚加沙的人質，他亦指哈馬斯提出的最新停火協議遠未達到以國基本要求。防長加蘭特（Yoav Gallant）更揚言繼續進攻拉法，直至首位人質獲釋亦或者殲滅該地區的所有哈馬斯。



哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）回應表示，內部獲允的最新停火協議是滿足哈馬斯及其人民保有最低的抵抗力量，並警告稱，若以色列繼續拉法攻勢將不會同意停火。該組織亦發表聲明，指其代表團由卡塔爾多哈轉抵埃及開羅，繼續參與停火談判。

美國7日亦表示，相信以國與哈馬斯能夠縮小在停火協議上的分歧，以達成停火。美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）認為，最新停火協議表明，其中雙方在不同意見上的出入「絶對可以彌補」。

路透社同日分析以色列在拉法行動稱，以色列軍隊佔領了埃及和加沙南部之間的主要過境點，引發了人們對以國或將入侵拉法的擔憂。

以色列國防軍2024年5月7日發布的影片顯示，其軍事車輛在拉法口岸加沙一側行駛。（Reuters）

美國傳扣起部分運往以色列武器

另外路透社引述四名知情人士報道，拜登（Joe Biden）政府扣起部分由波音（Boeing）製造、運往以色列的武器，當中包括聯合直接攻擊彈藥（Joint Direct Attack Munition，JDAM）及小直徑炸彈（Small Diameter Bomb，SDB）。

其中兩名消息人士形容，華府此舉似乎向以色列發出政治信息。