習近平訪塞爾維亞　歐洲內「鐵桿朋友」？貿易以外的原因

中國國家主席習近平5月7日起國事訪問塞爾維亞，獲當地政府熱烈歡迎，除了總統武契奇（Aleksandar Vucic）親自接機，市內各處也掛上大型中國國旗。外媒形容塞爾維亞是中國在歐洲內的友好國家，這除了貿易關係愈見緊密，兩國對北約、科索沃問題的立場也較與其他歐洲國家來得更相近。



在習近平到訪前夕，塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）市內多處都掛上中國國旗，地標基尼克斯塔（Genex Tower）除了披上大型紅旗，下面也寫着字句「熱烈歡迎尊敬的中國朋友」。

中國官媒也多番強調與塞爾維亞的友好關係，例如塞爾維亞是中國在中東歐地區首個全面戰略夥伴，習近平也多次在重要場合提及中國和塞爾維亞是「鐵桿朋友」。

中國與塞爾維亞關係一再加強，固然與貿易有關，兩方貿易額由2016年的5.96億美元升至2023年的43.5億美元。2022年，中國成為塞爾維亞最大直接投資來源國。

英國廣播公司（BBC）指出，雖然塞爾維亞還在推進加入歐盟，但中國對北約的立場言論，不難引起塞爾維亞人的共鳴，當地絕大多數人反對加入北約。

1999年3月起北約大規模空襲南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟，後來改名為塞爾維亞和黑山）的事件造成大量傷亡，今年3月底，塞爾維亞南部城市普羅庫普列才剛舉行活動，悼念25年前北約轟炸南聯盟的遇難者。塞爾維亞總統武契奇、多名政府官員都有出席儀式。

《紐約時報》並指出，北約在科索沃戰爭轟炸南斯拉夫後，科索沃宣布獨立（原為塞爾維亞一部份），塞爾維亞拒絕接受，中俄在此方面都支持塞爾維亞的立場。

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