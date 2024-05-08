習近平訪塞爾維亞　中塞提升全面戰略夥伴關係　公布6項舉措

中國國家主席習近平繼續國事訪問塞爾維亞，據央視新聞5月8日報道，習近平與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。習近平又宣布「支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措」，包括中塞自由貿易協定會於7月1日正式生效、願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品等。



新華社報道，習近平在舉行大範圍會談時說，這次訪問期間，中塞會共同簽署關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明。

習近平與武契奇共同見傳媒時，又宣布「中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措」：

一是在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效；

二是中方支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目；

三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；

四是中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；

五是中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習；

六是中方歡迎塞方增開貝爾格萊德至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格萊德至廣州直航航線。