德國再有政界人士遇襲　柏林官員遭打頭受傷　兩週內第三宗

德國再有政治人物遇襲，柏林州經濟部長遭人用背包打頭和頸部。



法新社報道，德國警方星期三（5月8日）發布聲明說，一名嫌疑人星期二（7日）下午在一間圖書館，突然從後方襲擊柏林州經濟部長吉費（Franziska Giffey）的頭和頸項。

吉費是社會民主黨員，也是柏林前市長。她在事件中蒙受輕傷，目前在醫院接受治療。

柏林現任市長韋格納（Kai Wegner）譴責這宗襲擊，並稱針對政治人物的襲擊是在「攻擊我們的民主」，「我們不會容忍這種行為」。

他也誓言檢討相關法律，讓襲擊政治人物者面對更嚴厲的判決。

上周，一名同樣屬於社會民主黨的歐洲議會議員艾克，在東部城市德累斯頓張貼歐盟選舉海報時，被四人襲擊受重傷，須進行手術。德國總理朔爾茨當時譴責襲擊是對民主的威脅。

一名47歲的綠黨政治人物星期二在張貼競選海報時，也遭人推撞和威脅。一名名女子還向他吐口水。德國警方沒有透露這名政治人物是誰。

根據德國警方粗略估計，2023年針對政治人物的犯罪案件共有2790宗，高於前年的1806宗，但少於2021年立法選舉時的2840宗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

