挺巴勒斯坦學運歐洲遍地開花　德國警進校園清場　荷蘭拘逾百人

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的加沙戰事在美國大學校園引發的支持巴勒斯坦示威浪潮持續延燒，並擴展到德國、荷蘭、法國、法國、瑞士和奧地利等歐洲國家。



德國柏林自由大學有多達80人在校園庭院設置抗議營區，警方隨後進入校園驅散示威活動。德國東部萊比錫市的萊比錫大學也有約50至60人佔領校園一座演講廳，大學下午請警方進駐並提起刑事訴訟。

荷蘭阿姆斯特丹大學校園內有數百名示威者在多個區域抗議並在通行道路上設置路障。示威者拒絕離開現場後，有人拍到警方持警棍驅散他們並搗毀他們搭建的帳篷。

瑞士、奧地利、英國和法國等的校園也分別有不少學生示威。

法國著名大學巴黎政治學院（Sciences Po Paris）大學生聲援巴勒斯坦行動升級，少數大學生5月2日開始絕食抗議，大部份學生採取靜坐方式聲援。

英國倫敦大學學院（University College of London，UCL）一批學生仿傚美國大學生在校園內紮營，以示對巴人的支持。倫敦大學學院是已故巴勒斯坦作家兼詩人Refaat Alareer的母校，他生前活躍於加沙地區，惟在2023年12月初於加沙北部死於以色列空襲。

英國歷史悠久的牛津大學和劍橋大學都有學生紥營，參加者稱要與美國及全球的抗議者展現團結。