德國交通部長反對歐盟向中國汽車製造商加徵關稅

俄衛網5月9日引述德新社8日稱，德國交通部長維辛（Volker Wissing）拒絕歐盟對中國汽車製造商徵收懲罰性關稅。



據報道，這位德國自民黨政治家稱：「我們不想封鎖市場，我們希望參與競爭。」維辛表示，德國政府希望確保德國企業繼續在該國創造附加值，並在全球貿易中保持競爭力。「正因為如此，我們希望國際貿易在公平、規範的競爭環境中進行，而不是通過施加懲罰性關稅開打貿易戰。」維辛認為，這對於像德國這樣嚴重依賴全球貿易的國家來說至關重要。

德國汽車工業協會（VDA）4月也公開反對歐盟對從中國進口的電動汽車徵收額外關稅，稱這可能引發貿易戰，並威脅德國的就業，危及歐盟推廣電動汽車和向數字化轉型的目標。

5月早些時候，有報道稱，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟針對中國電動汽車的反補貼調查正在「推進中」，並暗示，布魯塞爾有可能在暑假之前就對中國電動汽車加徵關稅。

2023年9月，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布對中國補貼造成的市場競爭扭曲展開調查。如果調查顯示中國違反貿易法，歐盟可能徵收懲罰性關稅。