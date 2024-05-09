遊客亂闖擾民　日本京都祇園5月新設告示板　禁入私家路違者罰款

日圓貶值令赴日旅遊成為更具吸引力的行程，前往當地的外國遊客人數已回到疫情前水平。旅客蜂擁而至不僅為日本帶來外匯收入，也帶來煩惱。



不少人不遵守與藝妓和舞妓等保持距離、禁止觸碰她們所穿和服等規定，闖入私人小巷跟拍及騷擾，令藝妓、舞妓及街坊不勝其煩。地區協議會決定增設告示板，提醒遊客守規。

法媒稱，藝妓和舞妓等準備去茶屋接待客人的時候，花見小路會有大批遊客聚集等待拍攝她們。法媒還指出，有藝妓所穿和服被拉扯至撕破、衣領被塞入煙蒂、髮簪被偷等；未經同意就向她們舉機拍攝的情況亦十分常見。

遊客如擅闖已被列為私家路的地方，有可能被罰款約500港元。圖為2016年1月7日，日本京都舞妓在新年前往京都祗園甲部歌舞連場小劇場出席儀式。（Getty）

京都市祇園地區為此在2019年豎立禁止遊客在私家路上拍照的告示板，並針對違規者款罰1萬日圓（約502港元）。來到2024年4月也豎立禁止進入私家路告示板，並對擅闖的遊客罰款1萬日圓。

告示板已用日文、英文及中文提示說「私人道路禁止攝影，未獲許可攝影將被罰款1萬日圓」，但遊客還是絡繹不絕，拿着手機拍照，甚至還發生因導遊在場引進人流，影響居民出入的情況。

+ 1

祇園町南側地區協議會常任理事太田磯一評論藝妓及舞妓被騷擾的問題時回應，新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情趨緩後，遊客數量增加，很明顯已影響到市民生活，必須採取新的對策。

日本《讀賣新聞》稱，當地居民組成的祇園町南側地區協議會，預計5月底在祇園另兩處增設告示板，禁止人們進入私家路，並要求當地茶屋以3國語言標註「非經介紹不得入內」。

住在附近、現年80多歲男士稱，遊客太多時連出門也會感到猶豫，雖贊同上述做法，但認為不能設置太多告示板破壞景觀，須在兩者間作出平衡。

【延伸閱讀】京都藝伎慘遭狂跟猛拍騷擾 市政府向祇園小巷實施「禁足令」