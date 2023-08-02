日本遊客大增引「觀光公害」　京都祇園居民抗議旅客經常誤闖民居

日本6月國內酒店住宿人數已恢復到新冠疫情前水平，各地重現熱鬧景象，旅遊業復甦有望重啟地方經濟。不過另一方面，人流擠擁、交通堵塞、不文明旅客等的「觀光公害」問題陸續浮現。



日本觀光廳7月31日發表6月旅行住宿人數報告，國內酒店旅館包括日本及外國旅客住宿人數達4626萬人，較2019年疫情前同期微增1%，示意旅客已經回歸，旅遊業已大致恢復至疫情前水平。

在4至6月訪日外國人消費總額超過了1.2萬億日元（約650億港元），對人口不斷減少的日本經濟提供了支持。

圖為2016年7月，京都祇園。當地的藝伎經常成為旅客追逐拍攝對象。（Getty）

不過亦因旅客人數大增，「觀光公害」（觀光造成的問題有如公害一樣，日本造語）的問題開始在各地浮現。如《男兒當入樽》取景地點江之島電鐵鐮倉高中前站附近經常擠滿遊客，有旅客為拍攝電車而闖入路軌或行車道，汽車不得不按喇叭警告。有居住在附近的女性表示，會有汽車停在馬路邊導致堵塞。

在京都的情況同樣，除有遊客在伏見稻荷大社周圍亂扔垃圾外，祇園地區和錦市場周邊的人流擁擠情況十分嚴重。當地居民抗議有遊客會追着藝伎拍照，闖入民居等。祇園町南區協議會成員，太田磯一表示，旅客往往無法區分一般民居和開門做生意的店舖，導致闖入民居的事件頻發。

旅客過多會對當地居民生活造成負面影響，與當地居民發生摩擦，當地景物受到破壞等，都會讓景點失去魅力，如何兼顧居民生活與吸引遊客成為了課題。各地政府正苦惱如何作出平衡，讓旅客能感受到賓至如歸的同時，不會破壞當地景物及居民生活。

沖繩縣可享受大自然的人氣景點西表島（竹富町）4月因造訪的遊客過多，設定了單日進島人數1200人的上限。而農村景觀魅力十足的北海道美瑛町亦在4月起實施禁止入內區域的限制，因為踩壞農田的訪日旅客不絕於後。

美瑛町的負責人表示，作為旅遊勝地，懲罰違反規則的人並驅逐旅客的做法似乎不妥，未來將摸索兼顧保護農業和旅遊的可持續方式。