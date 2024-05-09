以色列軍進攻拉法切斷援助通道　無國界醫生籲保護平民

以色列軍方已開始對拉法（Rafah）發動進攻，並控制了邊境，蓄意切斷向加沙送上救命援助的通道。隨着以色列近日下達撤離令後，成千上萬的巴勒斯坦人被迫逃離拉法東部。關閉進入加沙的關鍵過境點正危及人道救援工作，導致燃料、食物、藥物和食水等物資的儲備岌岌可危；人們也被困於重燃的戰火之中。無國界醫生呼籲必須保護平民，並重新開放拉法邊境口岸。



關閉人道通道將引發毀滅性影響

組織於加沙的醫療隊長高達（Aurelie Godard）表示：「拉法過境點是一個重要人道通道，但現已完全關閉，直至另行通知。這將帶來毀滅性影響，因透過這過境點所運送的援助是整個加沙的命脈。經過七個月的戰事，170 萬人被迫逃離家園，被困加沙的人們本已生活在極為惡劣的環境，關閉這過境點的決定將令其處境雪上加霜。」

圖為拉法印尼戰地醫院附近的流離失所者營地。（無國界醫生）

本周一（6日），以軍下令拉法東部的 10 萬人撤離到拉法西部與汗尤尼斯（Khan Younis）之間的馬瓦西（Al Mawasi ）地區，但該處的避難所和資源極為短缺；拉法早前曾被以軍指定為平民安全區。

高達表示：「這些人再次被迫流離失所，從臨時搭建的帳篷搬到另一地方，無法獲得足夠的棲身處、食物、食水和醫療護理。這場龐大人道災難的嚴重程度已等同噩夢，而當地人將隨時墜入這災難深淵的更深處。」

以色列軍方的攻勢和撤離令，導致本已瀕臨崩潰的醫療系統所能提供的醫療服務進一步縮減，令當地人連尋求基本的醫療護理都幾近無從選擇。

圖為無國界醫生團隊於拉法印尼戰地醫院為病人提供診治。（無國界醫生）

雖然現階段無國界醫生仍在拉法印尼戰地醫院（Rafah Indonesian Field Hospital）開展工作，提供術後護理的支援，但我們的團隊已開始讓符合必要標準的病人出院。我們亦已暫停在沙布拉診所（Al-Shaboura Clinic）的工作，直至另行通知。

無國界醫生在拉法的緊急項目統籌米拉內西奧（Paulo Milanesio）表示：「我們現時被迫暫停一個醫療站的工作，而我們的團隊僅在四月份已在該醫療站提供8,269次診症，上周則進行344次處理傷口敷料，因此暫停這邊的工作將造成災難後果。」

他續說：「在加沙這般滿目瘡痍的地方，孕婦、兒童、長期病人該到哪裡尋求護理和繼續接受治療？另外亦不要忘記這對心理健康的影響；在關閉該醫療站前，我們每周提供超過130宗個人心理健康診症，而這數字在過去幾周有增無減。短短七個月內，我們在加沙被迫撤離的醫療設施已增至11間，展示了這場戰爭的殘酷和無法無天。」

圖為無國界醫生於2023年12月在拉法印尼戰地醫院內設立的診所。（無國界醫生）

自戰事開展以來，無國界醫生看到醫療設施和民用基礎設施遭受有系統襲擊。在各類需求急增的同時，加沙的醫療系統正被摧毀，這勢對巴勒斯坦人造成災難後果。我們再次呼籲立即實現持續停火，以阻止加沙出現更多人命死傷和破壞，並允許急需的援助進入圍困之地。