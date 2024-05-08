「只有真主知道我們的未來」　數千巴勒斯坦家庭絕望逃離拉法

以色列加強對加沙南部地面攻擊，控制拉法口岸加沙一側，還空襲接壤埃及的邊境緩衝區「費城走廊」（Philadelphi Corridor），有導彈落入難民營附近，冒出大量濃煙。隨着以軍加強對拉法市的攻擊，當地不少巴勒斯坦人陸續應以色列要求，收拾細軟逃離當地，再次沿着海岸公路前進，部份人陷入恐慌之中。



6日，在以色列在不斷威脅作地面進攻之前投下傳單，敦促拉法（Rafah）東部約10萬名居民為了自己的安全而撤離至北部地區，這使得不少當地人感到非常絕望。

「我們每小時都在流離失所」

40 歲的Hanah Saleh表示，她已經從加沙北部的Tal Al-Zaatar流離失所到拉法。她說：「我們非常害怕，因為從一個地方搬到另一個地方、從一個流離失所到另一個流離失所並不容易。我們不知道該去哪裏，這已是我第三次流離失所。」有拉沙人更向媒體表示：「死亡比這更有尊嚴，我祈禱自己受到攻擊，並從這一切中得到安息……整個加沙沒有安全的地方」。

Abu Kamal al-Yaziji批評，以色列並不是在進行自衛行動，而是報仇，坦言：「加沙沒有生命，也沒有未來。」(UN News)

Sobhi Massoud同樣對此表示困惑，這位老人在賈巴利亞難民營（Jabalia camp）的所有子女已被殺、財產被毀後數次流離失所，他最終來到了拉法市，以色列當局已宣布該市為安全區。然而，他的痛苦並沒有結束，他說：「我們每天、每小時都在流離失所。」。他指着自己的手拐杖解釋，自己被迫再次逃往缺乏最基本生活必需品的Al-Mawasi地區。

從加沙北部流離失所的Abu Kamal al-Yaziji則表示，當地發生的事是前所未有的，批評以色列並不是進行自衛行動，而是報仇。他打算以半價出售自己的財產，將自己的子孫送出加沙以確保他們的未來。他坦言：「我厭倦了生活，加沙沒有生命，也沒有未來。加沙人民從未見過如此的苦難，現在發生的事情是我們一生中從未見過、從未感受過，也不會再看到的。」

5月6日，以軍在威脅襲擊加沙南部城市之前開始疏散巴勒斯坦平民，人們逃離拉法東部地區。(Reuters)

「加沙除了上帝什麼也沒有」

年輕的Mohammed Salah Rajab從加沙北部Zeitoun區開始，先是逃往汗尤尼斯（Khan Younis）的姐姐家，最後到達南部拉法市的 Hay al-Salam 區。他表示，如今他已不知道未來等待着他的是什麼，「我們不知道我們的命運，我們預計會達成停火協議，我們會前往加沙城，但事實恰恰相反。只有真主知道我們會發生什麼，加沙除了真主什麼也沒有。」他希望自己的聲音能夠傳到外面的世界。

事實上，不少巴人的房屋被拆毀、親人被殺害，並在自己的土地上多次流離失所，許多人如今也覺得自己在尋找一個並不存在的安全地方。從外媒的在地目擊可以看到，許多人從拉法東部逃離時，他們感到非常焦慮和困惑，並盡可能透過汽車、貨車或驢車來搬走床墊和個人物品等財物，部份人開始搭建帳篷。

5月6日，以軍在威脅襲擊拉法之前開始疏散巴勒斯坦平民，流離失所的巴勒斯坦人站在帳篷即將被拆除的地方。(Reuters)

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）稱以方此舉「不人道」。加沙內政和國家安全部警告稱，拉法的封鎖加劇了人道主義危機，並代表對逾200萬人的集體懲罰政策。部門重申過境點是加沙地帶公民的主要生命線，並不對以色列的佔領構成任何威脅。

前景未明 人道救援工作再陷停滯？

自以巴衝突以來，以軍對加沙的轟炸攻擊已造成超過 34,730人死亡，並迫使逾100 萬巴人前往拉法尋求庇護，其中大部分是婦女和兒童。而據加沙南部醫院官員稱，截至7日上午，以色列對拉法的空襲已造成 23 人死亡，其中包括 6 名兒童。

以軍軍車在拉法過境點的加沙一側行駛，當時以色列和哈馬斯在加沙地帶南部持續發生衝突。圖攝於5月7日。(Reuters)

拉法口岸是國際人道援助物資進入加沙主要通道。加沙衞生部發言人批評，以軍地面部隊控制拉法口岸，如同收緊圍堵加沙地帶，令醫療藥物、設備及燃料不能運入，而傷者和病人亦無法離開加沙求醫，有援助組織擔心這可能會使當地的人道救援工作陷入停滯。聯合國警告該口岸被封，或會導致人道物資供應崩潰。美國亦表明不支持封鎖口岸，強調人道物資須持續運進加沙，同時推斷這是以方為切斷哈馬斯走私軍火及資金供應鏈而進行的有限度行動。

加沙停火前景仍然未明朗。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯宣布，接受斡旋方提出的加沙停火提議後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強調，哈馬斯的方案未符合以方核心要求，目的只是在「蓄意破壞」以軍地面進攻拉法市的計劃。以軍早前發放片段，顯示多架坦克開入口岸，為地面進攻拉法市揭開序幕。