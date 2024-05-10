以色列極右部長批美國：拜登本可以做邱吉爾　卻偏要當張伯倫

綜合《以色列時報》和美聯社報道，在美國總統拜登（Joe Biden）當地時間5月8日給以軍在加沙行動劃下「紅線」，稱以軍一旦進攻加沙南部城市拉法，美國就將停止供武之後，以色列對此十分不滿。多位以官員直斥美國在變相幫哈馬斯。



以色列遺產事務部長、以色列極右翼政黨「猶太力量黨」成員埃利亞胡（Amihai Eliyahu）將拜登比作二戰前對納粹德國實行綏靖政策的英國前首相張伯倫（Arthur Neville Chamberlain），稱拜登本可以當邱吉爾（Winston Churchill），卻偏要當張伯倫。

以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）則稱美方決定「非常令人失望」，並稱美國近日推遲了向以色列運送部分武器是因為拜登受到了美國國會、高校抗議和即將到來的美國大選施加的多重政治壓力，暗指拜登和民主黨「背刺」美國猶太裔，可能會失去他們的選票。

張伯倫1937年至1940年擔任英國首相（英國國會網站）

拜登8日罕見表示，如果以色列軍隊進攻拉法，美國將不會為其提供炸彈等武器，美方此前向以方提供的炸彈被用於殺害巴勒斯坦平民。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這是拜登首次威脅向以色列停運武器，也是首次承認美國武器曾被用於殺害平民。

在拜登作出上述表態後，以色列遺產事務部長阿米哈伊·埃利亞胡在社交媒體X發文稱：「拜登本可以成為丘吉爾，他卻選擇當張伯倫。他既然選擇了恥辱，就會同時得到恥辱和戰爭。」

張伯倫1937年到1940年任英國首相，曾因對納粹德國實行綏靖政策而倍受譴責，在其極力斡旋下英、法、納粹德國、意大利四國簽署的《慕尼黑協定》成為「笑柄」。

與此同時，以色列極右翼「宗教猶太復國主義者黨」成員，以色列議會憲法、法律和司法委員會主席羅思曼（Simcha Rothman）在X平台轉發了美國共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）對拜登最新表態的評論，以表達不滿。

羅姆尼寫道：「我們支持盟友，不會質疑他們。拜登在以色列問題上的猶豫不決是個糟糕的政策，也是對以色列、我們的盟友以及全世界發出的糟糕訊息。」

以色列政府極右翼強硬派官員、以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）抱怨稱，美國的反對聲只會堅定以色列消滅哈馬斯的決心，「我們必須繼續這場戰爭，直到取得勝利，在某種程度上，正是因為拜登政府的反對和武器運輸的停止（我們才要堅持到底）。」

以色列極右翼政黨「猶太力量黨」領導人、以色列國家安全部長本-格維對拜登直言不諱地表達了不滿，他9日發文稱：「哈馬斯愛拜登」。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪搖擺州威斯康星州（Wisconsin）。（Reuters）

在美國紐約，以色列常駐聯合國代表埃丹稱，他不相信美國會停止向以色列供應武器，但他稱美國政府暫停交付部分武器的決定是一個「非常令人失望的決定，甚至令人沮喪」。他認為，美方此舉是因為拜登受到了國會、美國高校抗議和即將到來的美國大選施加的政治壓力。

埃丹在接受以色列第12頻道採訪時稱，拜登「不能一邊說他是我們消滅哈馬斯目標的合作伙伴，另一邊又拖延旨在消滅哈馬斯的手段」。

他還對以色列公共廣播公司KAN表示，擔心拜登的講話會被以色列的敵人視為「希望」，「對以色列施加的任何壓力都會被我們的敵人解讀為給他們帶來希望的東西。許多猶太裔美國人投票支持拜登和民主黨，現在他們猶豫了。」

值得一提的是，這位以色列代表前不久（6日）還在聯合國大會「代美國發聲」，他威脅稱，聯合國一旦同意巴勒斯坦成為正式會員國，「預計美國將根據美國法律完全停止資助聯合國及其機構」。

不過，以色列反對黨領袖、以色列前總理拉皮德（Yair Lapid）在接受媒體採訪時說，拜登的威脅是內塔尼亞胡政府在處理與華盛頓關係方面「管理不善」所致。

《以色列時報》稱，此次威脅停止供武是拜登迄今為止就本輪巴以衝突發表的「最強硬的」公開評論。

英國《衛報》稱，美國發出的最新信號標誌着美以關係開始出現重大轉向。

據美國政治新聞網Politico 7日報道，多名知情人士透露，美國推遲了向以色列運送兩種精確制導炸彈，以發出政治訊息，即美國不希望以軍進攻拉法。一名美高級官員同日向美聯社表示，被暫停運送的炸彈包括1800枚2000磅的炸彈和1700枚500磅重的炸彈。

對此，美國國務院發言人米勒8日回應稱，美國「已暫停一批短期援助物資的的運送，並正在審查其他援助物資」，但拒絕透露具體是哪些援助物資。美國國防部長奧斯汀也證實，他「阻斷了向以色列的彈藥運輸」，同時表示，尚未就如何處理這批武器做出最終決定。

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