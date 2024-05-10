泰國PP島乾旱　水源短缺打擊旅遊業民生

泰國甲米府（Krabi）PP島高溫天氣持續，兩個月多來面臨水源短缺問題，對當地旅遊業造成衝擊。一些業者表明，若乾旱天氣持續將考慮暫時休業。



甲米府旅遊協會主席訕佩（Sanphet Sisawat）告訴《曼谷郵報》，為島上民居、企業、餐館、酒店和度假村提供自來水的私營公司自4月23日起停止供水，因為公司的蓄水池即將見底。島上一些業者被迫到甲米市購買生水。

他說，缺水問題對皮皮島的旅遊業者造成巨大損失，一些酒店預訂和旅遊項目遭遊客取消。

不願具名的島民告訴法媒，一些酒店限制訂房數量。一些遊客在網上留言指酒店已經斷水，提醒準備前往PP島的其他遊客出發前確認住宿場所有自來水供應。

圖為2021年月1日，一名在泰國PP島的旅客。（Getty Images）

當地一名消息人士透露，島上大型酒店、度假村和商家自備的井水也幾乎耗盡。一些業者表明，若降雨量不足的情況無法改善，他們考慮暫時休業。

訕佩說，甲米府政府已要求海軍協助從布吉島基地運送淡水到PP島，當局也考慮僱用私人船隻為島民運水。

持續高溫天氣也導致布吉島西部岸外的珊瑚白化。泰國國家公園局決定暫時關閉賓島（Pling Island）和詩麗那國家公園（Sirinart National Park），同時密切留意其他海島的情況。

海水溫度過高導致珊瑚蟲排出體內的海藻，而海藻是珊瑚顏色的由來。珊瑚蟲沒有了海藻不僅失去顏色而白化，還會因為沒有了海藻的光合作用而失去能量並死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

