泰國大麻政策「急轉彎」　總理：2024年底前重新列為毒品

泰國政府2024年底前重新將大麻列為麻醉類毒品，僅限於醫療用途。這意味着，這個東南亞第一個將大麻合法化的國家將反轉這項政策。



泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）星期三（5月8日）參加禁毒機構的會議，表明對毒品採取強硬立場，命令當局在未來90天內給出結果並取得「明顯進展」。他本週早些時候要求執法部門和地方當局90天內在25個被視為「紅區」的府打擊毒品。

他出席會議後在社交媒體發文說：「我要衛生部修改條規，重新把大麻列為麻醉類毒品。衞生部應迅速發布新規，允許大麻僅用於健康和醫療目的。」

「毒品是摧毀國家未來的問題，許多年輕人都上癮了。我們須迅速行動，沒收（毒販）資產並擴大治療範圍。」

圖為2023年1月6日，在曼谷考山路購買大麻的遊客。（Reuters）

泰國在2022年6月將大麻從毒品清單中去除，並擴大大麻的合法用途，包括醫療和在食品飲料中限量添加大麻成分，成為東南亞第一個將大麻合法化的國家。隨後，泰國各地銷售大麻產品的小企業迅速增長，目前數量已達數萬家。市場預計，到了2025年，泰國大麻產業的價值將達12億美元（約93.8億港元）。

大麻合法化政策在泰國引起許多爭議。一些政界人士說，由於國會尚未制定針對大麻行業的法規，使得大麻處於管制真空狀態，助長了濫用大麻問題。另有批評者抱怨政府隨意更改政策，讓人們尤其是業者無所適從。

社德他自去年上任以來一直反對將大麻用於娛樂消閒，他認為這可能會加劇泰國的藥物濫用問題。社德他所屬的為泰黨在選舉期間也承諾要根除毒品問題。

圖為一名在泰國清邁一場大麻合法化慶祝活動上吸食大麻的女子。照片攝於2022年12月10日。（Getty）

泰國新任衞生部長頒薩（Somsak Thepsutin）星期二（7日）透露，會重新審查大麻政策，部門已開始收集公眾意見，以權衡泰國對大麻的開放程度。

泰國前任衞長崇南（Cholnan Srikaew，暫譯）一直尋求禁止將大麻用於娛樂和消閒用途。不過，大麻自由化的支持者認為，這可能導致數千家大麻商店和農場破產，並阻礙推廣大麻為經濟作物的努力。

由於反對聲浪高漲，一項旨在禁止大麻用於娛樂，以及收緊對大麻的種植、銷售和進出口管制的法案未能按計劃在3月獲得內閣通過。目前不清楚頌沙是會推進這項法案，還是重新制定相關的新法。

根據泰國現行法律，四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol）含量不超過0.2%才是合法的大麻產品，違者將面對監禁和罰款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

