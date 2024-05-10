以色列坦克拉法集結炸清真寺　直升機朝住宅區開火無人機屋頂盤旋

美國總統拜登（Joe Biden）表示如果以色列軍隊進入加沙南部城市拉法（Rafah）他將暫停向以色列運送更多進攻性武器後，《中東報》（Asharq Al-Awsat）5月9日引述拉法居民稱，以色列武裝部隊的坦克駛入拉法的建築區域附近並向其開火。



報道指，拉法的居民和醫務人員表示，以色列坦克在當地一座清真寺附近開火，3人死亡，多人受傷。

↓網民分享聲稱是清真寺遇襲瞬間，民眾、信徒慌忙逃離現場的情景↓

在拉法東部邊緣地區，居民表示，一架直升機朝地面開火，多架無人機在多個區域的房屋上空盤旋，其中一些無人機接近民居屋頂。

拜登8日稱：「我明確表示，如果他們（以軍）進入拉法……我不會提供以往用來對付拉法、對付加沙城市並應對這一問題的武器。」拜登還坦言美國的炸彈被用於殺害加沙平民，這是對美國在這場戰爭中所扮演角色的明確承認。

對於拜登決定暫停向以色列供應部份武器，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）認為，強調美國不是放棄以色列，對方仍獲得大部份所需武器。他亦提到，雙方仍就拉法問題繼續討論。

美國總統拜登在2024年4月27日在美國華盛頓舉行的白宮記者協會晚宴上舉杯。（Reuters）

柯比說，美國希望協助以色列找出哈馬斯領袖，形容這是比出兵拉法更好的代替方案，重申華府認為，與其發起地面軍事行動，以色列應該有更好方法尋找加沙內的哈馬斯成員。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則表示，以色列不會停止進攻加沙南部城市拉法（Rafah），他們已準備有必要獨自作戰。他稱：「如果有需要，我們將以手爪搏鬥（fight with our fingernails）。但我們擁有的不僅是手爪。」