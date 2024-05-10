中國菲律賓仁愛礁協議證據錄音曝光？　《環球時報》：內容屬實

美國彭博社稱其獲取一段展示中菲雙方2024年圍繞仁愛礁菲方坐灘船隻運補「新模式」磋商過程的錄音記錄後，《環球時報》5月10日引述相關知情人士證實，相關文字記錄內容屬實，菲軍方官員確實曾就運補「新模式」與中方達成一致。



根據《環球時報》，相關知情人士8日表示，菲律賓軍方官員不但曾就運補「新模式」與中方達成一致，還一度遵守，不過很快又背信棄義，中方也不得不採取強制行動，規制菲方侵權行為。

菲律賓方與中國說法不同。菲律賓武裝部隊及外交部9日接連發聲明駁斥稱，中國「試圖在菲律賓機構和公眾之間挑撥離間，製造混亂」，敦促公眾不要輕信北京的虛假宣傳。

中國大使館公布一名中國外交官與一名菲律賓軍方官員的通話記錄後，菲律賓外交部9日也表示，外交人員不應干涉菲律賓國家內政。

《馬尼拉時報》8日報道，中國高級官員7日公布一份據稱是大使館外交官與菲律賓西部司令部司令、海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）的電話通話記錄。記錄顯示，菲律賓軍方的整個指揮系統都支持和平處理仁愛礁局勢的「新模式」。彭博社亦報道，文字記錄顯示卡洛斯同意以一種「新模式」處理菲方坐灘軍艦的補給活動。