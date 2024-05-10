俄烏戰爭｜中國特別代表李輝第3輪穿梭外交　中方：各方贊同6主張

中國外交部5月10日公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝5月3日至9日就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃及、沙特和阿聯酋，並指各方普遍讚同中方為呼籲局勢降溫提出的6點主張。



中國外交部指，李輝分別同土耳其副外長阿克查帕爾、埃及外交部部長助理哈立德、沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班和阿聯酋總統外交顧問卡爾卡什、國際合作事務國務部長莉姆舉行會談。

中國歐亞事務特別代表李輝出席2024年3月22日在中國北京舉行記者會後離開。（Reuters）

外交部稱，在訪問前後，李輝還同巴西、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦等國官員溝通，中方同各方就烏克蘭危機深入交換意見，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的以下主張：

一、呼籲遵守為局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

二、對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路。衝突當事方應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直至達成全面停火。

三、加大對相關地區人道主義援助，改善人道主義狀況，防止出現更大規模的人道主義危機。衝突當事方應避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，尊重戰俘基本權利。支持衝突當事方交換戰俘。

四、反對使用核武器和生化武器，防止核擴散，避免出現核危機。

五、反對武裝攻擊核電站等和平核設施，各方均應遵守核安全公約等國際法，堅決避免出現人為核事故。

六、共同支持國際能源、金融、糧貿、運輸等合作，共同維護油氣管道、電力能源設施、海底光纜等關鍵基礎設施安全，確保全球產業鏈供應鏈穩定。

外交部稱，各方同意繼續保持溝通協調，同時歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止戰、勸和促談發揮建設性的作用。