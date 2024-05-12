黃循財：新加坡不是美國盟友不允許被任何「台獨」利用

李顯龍接班人、新加坡候任總理黃循財5月6日在接受英國《經濟學人》（The Economist）專訪時強調，新加坡不是美國盟友，並不倒向美國，也不倒向中國，而是以自己的利益為先，不允許被任何「台獨」利用。

《經濟學人》問黃循財：新加坡購買這麼多美製兵器和安保設備，難道還不能是美國盟友嗎？

黃循財回答說，新加坡不是美國盟友，而是重要的安全合作伙伴。

他說，新加坡美國的雙邊安保與防務關係已持續數十年，對雙方都有益。在這些安排下，新加坡從美國購買科技和兵器，作為回報，准許美國使用新加坡的空軍和海軍基地，取得後勤補給。同時，兩國也交換情報。

黃循財在專訪中還回應了中美關係、台海局勢等問題。

黃循財說，全球格局正在進行大調整，雖然兩極甚至多極格局尚未完全形成，但最終會形成。在這個過程中，儘管美國一家獨大的局面已經一去不復返，但它仍有巨大影響力。因此，在這種變動的大格局下，會產生許多棘手情況，「如果不小心，將對全球經濟產生重大影響，更糟糕的是影響全球穩定。」

中美晶片戰・中美關係・半導體・晶片・中美貿易・美國制裁：在路透社這張2023年7月5日拍攝的圖片中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（Reuters）

黃循財表示，中國經歷了從站起來、富起來到強起來的不同發展階段，認為自己已經是一個強大的國家，屬於中國的時代已經到來，因此要更強勢地維護國家利益，包括在海外的國家利益，在處理國家利益課題時會更加自信，更加有力。

但是，黃循財說「在中國看來，美國就是在限制、圍堵、遏制中國的崛起，不讓中國取得在世界上應有的地位」，「不但高層這麼看，中國許多官員也是這個看法。」當中國認為美國在圍堵、遏制中國的崛起，自然會反制舉動。

黃循財同時也表示說：「在這方面，中國也必須像所有大國那樣，認識到如果做得太過分，用蠻力推進、脅迫、擠壓或施壓其他國家，就會引起反彈，包括在本區域……他們需要學習所有大國都得經歷的這一課。」

俄烏戰爭後，新加坡對俄羅斯採取制裁，在回應《經濟學人》記者提問若台海爆發衝突，新加坡是否會制裁中國時，黃循財說這是個假設性問題，新加坡不希望這樣的事發生。

新加坡總理李顯龍2022年4月16日在新加坡總統府舉行的新聞發布會上與財政部長黃循財握手。李顯龍5月15日將卸任，正式交棒予黃循財。（SPH Media/The Straits Times/Lim Yaohui via REUTERS）

黃循財解釋新加坡在俄烏戰爭上的立場說，新加坡明確認為，俄羅斯入侵烏克蘭嚴重違反了《聯合國憲章》，侵犯了他國領土主權和完整。

「如果這樣的入侵能用『歷史錯誤和瘋狂的決定』來合理化，世界會變得更不安全，我們會非常脆弱。」

至於台灣，黃循財強調，它的情況與烏克蘭不一樣；人們試圖將兩者相提並論，但它們在本質上相當不同。「因為烏克蘭是一個主權國家，但就台灣而言，世界上絕大多數國家都奉行一個中國政策。」

黃循財說，新加坡長期堅持一個中國政策、反對台獨，甚至在新加坡與中華人民共和國建交前就是如此。

他說：「這是一個長期立場，我們在處理與中國大陸和台灣的關係時非常謹慎，要符合我們的一個中國政策。我們不允許自己被任何支持台獨的事業所利用。」

（文章轉自微信公眾號 杭子牙）