歐洲歌唱大賽一片爭議聲中結束　瑞士擊敗克羅地亞奪冠

第68屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽5月11日在瑞典馬爾默（Malmö）舉行，受到加沙戰爭影響，今年賽事充滿爭議。結果瑞士代表Nemo力壓熱門的克羅地亞的代表成為冠軍。



天空新聞（Sky News）報道，瑞士的Nemo憑《The Code》獲得591分，以44分擊敗獲547分的克羅地亞代表Baby Lasagna。Nemo亦成為賽事史上首個稱霸的非二元性別（Non-binary）歌手。

《The Code》描述一名非二元性別人士的自我發現旅程，Nemo獲獎時表示，希望賽事可以實踐承諾，繼續象徵和平及世上每個人的尊嚴。

今屆賽事以「透過音樂達致團結」（United by music）為口號，惟在以色列和哈馬斯的衝突持續之際，外界有聲音批評賽會歐洲廣播聯盟（EBU）容許以色列代表戈蘭（Eden Golan）參賽並晉身決賽，而馬爾默的會場外亦有大批支持巴勒斯坦的人士示威。

歐洲歌唱大賽：受到以哈衝突影響，以色列代表戈蘭（Eden Golan）獲出賽資格惹來外界批評。她的作品《颶風》以哈馬斯去年突襲以色列為題材，最終奪得第5名。圖為戈蘭5月11日在決賽上的演出。（REUTERS）

戈蘭憑原名為《十月雨》（October Rain）的《颶風》（Hurricane）出賽，內容講述哈馬斯去年10月7日突襲以色列造成的創傷。她最終獲375分，排行第5。