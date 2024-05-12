清除障礙？闢新戰線？俄羅斯連日突襲烏東北部　烏克蘭猜測動機

俄烏衝突已持續超過800天，俄羅斯近期不斷在烏東取得進展。據路透社報道，當地時間5月10日，俄軍對位於烏克蘭東北部的哈爾科夫發起進攻，在烏克蘭東北部開闢了「新戰線」。烏克蘭國防部表示，烏軍已向哈爾科夫地區派遣增援部隊，激烈的戰鬥仍在繼續。有析認為，俄軍在為哈爾科夫地區新一輪地面攻勢清掃障礙。



俄軍被指正試圖突破烏軍在沃夫昌斯克市的防線，向東南部推進。烏軍消息人士稱，俄軍此舉要開闢總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）口中所要設置的緩衝區，阻止烏軍頻繁襲擊位於俄烏邊境的別爾哥羅德。

與此同時，俄軍在烏克蘭南部戰線也有新動作。俄羅斯國防部11日告訴俄新社，俄軍「第聶伯」集群的海軍陸戰隊正在南部的赫爾松（Kherson）演練強渡第聶伯河（River Dnipro）的行動。俄國防部還表示，俄軍正在沿岸設立軍事哨所，以防止烏軍的襲擊。

但由於俄烏雙方仍在爭奪頓涅茨克等地，烏軍方尚無法確定俄軍此舉的「真實意圖」。烏克蘭軍事情報副局長斯基比茨基（Vadym Skibitsky）此前評估認為，俄羅斯可能再次嘗試奪取北部的蘇梅（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）。烏克蘭東部戰區司令部發言人沃洛申則表示，他認為俄軍進攻哈爾科夫是為了牽制烏軍，俄軍實際目標依然是烏東。

烏克蘭衝突：圖為2024年5月10日，烏克蘭哈爾科夫，因遭俄羅斯導彈襲擊而受損的建築物。（Reuters）

俄軍在南北兩線同時行動

烏克蘭國防部稱，俄軍裝甲部隊於當地時間10日凌晨5時左右發動攻勢，烏軍正努力阻止俄軍向烏克蘭第二大城市哈爾科夫推進。一名烏克蘭軍方高級消息人士透露，在哈爾科夫東北部小鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）附近，俄軍已深入烏克蘭領土約1公里。

這名消息人士對路透社表示，俄羅斯的目標是將烏軍逼退到距離俄烏邊境10公里處，從而建立一個「緩衝區」，烏軍正試圖阻止俄羅斯的攻勢。

烏克蘭總統澤連斯基10日在新聞發布會上表示，俄軍在哈爾科夫地區發動了新一輪攻勢，烏克蘭已經派出部隊迎戰，「現在正在發生激烈的戰鬥」。

據俄新社報道，俄羅斯國防部11日發布消息稱，俄軍已經控制哈爾科夫州5個定居點，「在進攻行動中，『北方』集群部隊控制了哈爾科夫州的鮑里索夫卡（Borisovka）、奧希爾采沃（Ohirtseve，暫譯）、普列捷尼夫卡（Pletenivka，暫譯）、皮利納（Pylna）和斯特里列恰（Strilechna，暫譯）等居民點。。」

俄國防部還表示，烏軍在哈爾科夫地區損失了約170名軍事人員，34名烏軍士兵被俘。

路透社指出，烏克蘭曾在2022年成功抵禦俄軍對哈爾科夫的進攻，此後俄烏雙方在烏克蘭東部和南部陷入了僵持。但在去年烏克蘭的大規模反攻失敗之後，俄羅斯重新發起了攻勢，此次俄軍進攻哈爾科夫或將在烏克蘭北部開闢一條「新戰線」。

與此同時，俄軍在烏克蘭南部戰線也有了新動作。俄羅斯國防部11日透露，俄軍「第聶伯」集群的海軍陸戰隊正在南部的赫爾松演練強渡第聶伯河的行動，「海軍陸戰隊每天都在赫爾松練習，如何跨越河流並從登陸艇上發起登陸作戰。」

俄國防部告訴俄新社，演練儘可能還原了現實環境，每一名士兵都知道自己的任務。俄國防部還表示，俄軍正在沿岸設立軍事哨所，以防止烏軍的襲擊。

烏克蘭衝突：圖為2024年5月10日，烏克蘭哈爾科夫，在一堆因遭俄羅斯導彈襲擊而受損的建築物之間，消防員接報到場善後。（Reuters）

開闢新戰線還是佯攻？烏軍方意見不一

由於烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等地區的激烈戰鬥仍在持續，烏克蘭軍方尚無法確定俄軍行動的「真實意圖」。烏軍方懷疑，俄軍在北部發動進攻是為了牽制烏軍。烏克蘭東部戰區司令部發言人沃洛申表示，他認為俄羅斯的行動是為了將烏克蘭的注意力吸引到哈爾科夫，俄軍未來仍將集中攻擊烏東。

但烏克蘭軍事情報副局長瓦迪姆·斯基比茨基此前評估認為，俄羅斯也可能再次嘗試奪取蘇梅和哈爾科夫。路透社稱，俄羅斯總統普京3月曾表示，要在烏克蘭邊境建立「緩衝區」，因此烏克蘭擔心俄軍可能尋求控制哈爾科夫。

目前，俄軍正在頓涅茨克地區緩慢推進。5月5日，俄國防部宣布，俄軍成功控制了頓涅茨克戰略重鎮阿夫季夫卡市（Avdiivka，又譯阿夫傑耶夫卡）西北方向的奧切雷泰恩村。半島電視台稱，衛星圖像證實了俄軍的進展，在俄方放出消息的三天之後，俄軍向該村莊以北推進了4公里，並向其南部擴展了戰果，鞏固了控制的區域。

烏克蘭衝突：圖為2024年5月11日，在俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克，員工們離開不久前遭受炮擊的餐廳。由俄羅斯安插、管理頓涅茨克的官員稱這是烏軍的攻擊。（Reuters）

此外，俄軍還在扎波羅熱（Zaporizhzhia）西部小鎮羅博季涅（Robotyne）巷戰中取得了戰果，本週，俄軍還拿下了盧甘斯克的新遵利夫斯克（Novoselivske，又稱諾沃塞利夫斯克村）。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）3日在與莫斯科軍方領導人的電話會議上表示，俄軍今年以來已經取得了547平方公里土地的控制權。他說：「俄軍部隊繼續在戰鬥接觸線全線突破敵軍的據點系統。烏軍部隊企圖守住某些陣線，但在我軍的進攻下，烏軍被迫放棄陣地並撤退。」

路透社指出，俄烏衝突已經持續了兩年多，俄羅斯在戰場上逐漸佔據優勢，烏克蘭則面臨人力、彈藥和防空系統短缺的困境。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基此前表示，他正在向前線派遣更多火炮和坦克，以支援烏克蘭北方的部隊。但烏克蘭官員表示，他們需要西方提供更多武器來抵擋俄軍進攻。

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