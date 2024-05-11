俄羅斯連日強攻烏克蘭哈爾科夫州　5村落入俄軍手中

俄羅斯在當地時間5月10日突然對烏克蘭東北部發動大規模地面攻擊，這是烏克蘭軍隊發現其在武器和人員上處於劣勢，以及俄軍在近2年前被推回去後，在地區取得的小幅進展。



哈爾拜夫州長瑟涅胡博夫（Oleh Syniehubov）11日稱，俄軍當天繼續襲擊當地，嘗試向前推進。他稱俄烏為爭奪邊境數個村莊的控制權發生激烈戰鬥。

俄國防部在11日舉行的簡報會稱，「北部」集團軍部隊已解放哈爾科夫州的鮑里索夫卡（Borisovka）、奧希爾采沃（Ohirtseve，暫譯）、普列捷尼夫卡（Pletenivka，暫譯）、皮利納（Pylna）和斯特里列恰（Strilechna，暫譯）等居民點。

除此之外，名為Keramik、位於頓涅茨克州（Donetsk Oblast）南部的村莊都已被俄軍接管。自從2月17日東部重鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）落入俄軍手中後，俄軍取得緩慢但穩定的進展。

英國廣播公司（BBC）5月11日稱，俄羅斯10日意外對烏東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻勢。烏國防部指，目前已經擊退俄軍裝甲部隊的攻擊。

法國國營電視台France 24在11日引述烏克蘭一名高級軍方消息人士稱，俄羅斯軍隊已在烏克蘭推進1公里。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）稱，夜間的猛烈炮擊針對的是沃夫昌斯克（Vovchansk）。俄軍在攻擊中使用威力強大的導引航空炸彈、大炮、坦克和迫擊炮，造成至少1名平民死亡、5人受傷；當局已開始疏散約3,000人。

沃夫昌斯克距離俄羅斯邊境不足5公里。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聽取總司令報告後在社交媒體發文稱，整個前線都發生「激烈戰鬥」，正討論如何加強烏軍在哈爾科夫地區的陣地。

烏克蘭國防部表示，截至目前，俄軍對烏克蘭東北部的攻擊已被擊退，惟不同強度的戰鬥仍在繼續。

美媒11日引述俄羅斯軍事部落格稱，這次襲擊可能標誌着俄羅斯試圖開闢一個「緩衝區」的開端，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年早些時候誓言要建立這個「緩衝區」，以制止烏克蘭對別爾哥羅德以及其他位於邊境地區的俄羅斯城鎮頻繁襲擊。