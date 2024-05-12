英媒：首批F-16戰機或數週內運抵烏克蘭

俄衛網5月12日稱，英國《倫敦標準晚報》援引一位未具名的高層軍方消息人士報道稱，首批F-16戰機可能在未來幾週抵達烏克蘭。



烏克蘭議會議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）此前曾表示，首批F-16戰鬥機可能在7月抵達烏克蘭。烏克蘭空軍發言人葉夫拉什（Ilya Yevlash，暫譯５）則承諾，東正教復活節後將會首飛F-16戰鬥機。

《倫敦標準晚報》報道稱：「西方將交付的首批F-16戰機將在未來幾週抵達烏克蘭。」

2023年8月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）於荷蘭埃因霍溫（Eindhoven）一個空軍基地視察 F-16戰機。（路透社）

該報的消息人士說，首批戰鬥機應該在6月份或7月份交付給烏克蘭。消息人士沒有具體說明哪些國家將在這個時間內向基輔交付戰鬥機。

俄羅斯此前已就對烏克蘭供應武器問題向北約國家發出照會。俄外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，任何給烏克蘭武器的物資都將成為合法目標。俄外交部指出，北約國家向烏克蘭提供武器是在「玩火」。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，西方國家向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，而且會產生負面影響。拉夫羅夫指出，美國和北約直接參與了烏克蘭衝突，不僅包括提供武器，還包括在英國、德國、意大利和其他國家境內培訓人員。