美媒：烏克蘭最快7月部署F-16戰機　但數量不多

《紐約時報》星期天（3月10日）報道，烏克蘭最快或在7月正式部署西方盟國交付的F-16戰機，但鑑於交付戰機和培訓飛行員等作業的複雜性，烏空軍或只能先部署六架戰機。



報道稱，位於羅馬尼亞東南部費泰什蒂的一處空軍基地是烏空軍接受F-16戰機培訓的軍事基地，但截至星期一（11日），烏克蘭飛行員都沒有抵達這處基地接受戰機培訓，目前也不清楚烏空軍準備何時開始受訓。

分析指出，目前只有12名烏空軍在丹麥、英國和美國接受了10個月的訓練，預計在今年夏天，這批還不能湊成完整飛行中隊的烏克蘭空軍，將開始駕駛F-16戰機前往戰場。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine. Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

基輔目前只拿到六架F-16戰機

儘管歐洲國家已承諾為烏克蘭提供約45架F-16戰機，但基輔目前也只拿到六架戰機。分析普遍認為，在戰機培訓、交納、維護和人員培訓等問題上，基輔還須面對很多不確定性。

但烏總統澤連斯基3月表明：「今年，我們的天空將出現新的戰鬥機，我們必須讓今年成為有效抵禦俄羅斯制導炸彈、俄羅斯飛機及俄方導彈的一年。」

在前線戰場，俄軍為了在烏東奪取陣地，在近幾周採取了更積極的空中支援行動，並在俄軍戰機的配合下，遠程朝烏克蘭前線投擲制導滑翔炸彈。

烏軍則繼續面臨武器短缺的困境，急須獲得更多武器填補空缺，但美國會共和黨人至今仍未批准華府的烏克蘭軍援計劃。據了解，F-16戰機可用來配備中短程導彈和炸彈，部分能用來彌補地面彈藥不足的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

