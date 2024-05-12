中美「海底冷戰」華府擬避開中國　東南亞建更多海底電纜

俄衛網5月12日稱，美中地緣政治緊張不斷加劇，已開始影響到全球數據流向，連結中國與世界其它地方的新增海底電纜預期將大幅減少。



根據日本《經濟新聞》，中國一度被宣傳為未來海底傳輸網的樞紐，這類網絡構成國際通訊至關重要幹道。但2024年過後，中國將只會有3條海底電纜鋪設，僅為新加坡計劃海底電纜數的一半。

海底電纜是網際網絡的骨幹，全世界數據傳輸99%靠海底電纜。根據美國市場研究公司TeleGeography的資料，2024年將有約14萬公里的海底電纜鋪設完成，是2019年前的3倍多。

美國谷歌（Google）公司4月10日宣布一項10億美元計劃，將打造2條連接日本、關島和夏威夷的海底電纜。TeleGeography研究部門主任莫爾丁指出，這項計劃背後是美國與中國間的「海底冷戰」。

美國谷歌公司4月10日宣布一項計劃，將打造2條連接日本、關島和夏威夷的海底電纜。TeleGeography研究部門主任莫爾丁指出，計劃背後是美國與中國間的「海底冷戰」。圖為2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Reuters）

自1994年以來，已有15條超過1000公里長、連接中國和世界其它地方的海底電纜鋪設使用，這些跨太平洋及其他的海底電纜計劃，是由中國移動等中國公司帶頭進行，有時與美國公司攜手投資。

然而2020年前後，美國政府開始將中國公司排除在電訊基礎設施計劃之外。另一方面，美國與亞洲整體之間的數據傳輸需求依舊強勁。目前已有的今年之後電纜鋪設計劃，包括有4條至日本、7條至新加坡。

海底電纜的鋪設還會影響資料中心坐落位置。美國房地產諮詢公司高緯環球預計，中國在全球資料中心營收占比將由去年的9%降至2028年的7%，美國占比也將由49%降至38%，但東南亞占比很可能將由9%上升至11%，歸功於一系列電纜計劃。