路透社：美國計劃建新海底電纜連接太平洋島國

根據路透社取閱得到計劃，美國正在支持一條連接多個太平洋島嶼的新海底網路電纜，這將增強美國在這個地區與中國競逐影響力的利益。



路透社9月28日引述顯示電纜路線的文件稱，中央太平洋電纜（Central Pacific Cable，暫譯）將連接美屬薩摩亞（American Samoa）和關島（Guam）這兩處美國領土，並延伸至另外12個太平洋島嶼。關島是美國重要軍事基地的所在地。

電纜的詳細資訊在新加坡舉行的業界會議上展示，美國電訊顧問公司APTelecom正在研究可行性。

計劃顯示，新電纜可將美國領土與巴布亞新畿內亞、薩摩亞、圖瓦盧、斐濟、瑙魯、馬歇爾群島、基里巴斯、庫克群島、瓦利斯群島和富圖納群島（Wallis and Futuna）以及密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia）連接起來。

計劃指出，其進一步資金很可能來自世界銀行（World Bank）等多邊捐助者以及美國、澳洲、新西蘭的援助機構。

海底電纜通常要花至少3到5年進行開發和裝設。這條計劃中的電纜將延伸數千公里長。

美國總統拜登（Joe Biden）與太平洋島國領袖在華盛頓舉行論壇後，白宮25日發公開聲明，證實美國貿易和開發署（U.S. Trade and Development Agency）將提供300萬美元資金，就這項電纜計劃進行可行性研究。這份聲明沒有指明參與的國家。

美國貿易發展署在面書發文說，這是首條連接圖瓦盧的海底電纜。圖瓦盧是人口大約1.1萬人的小國。