在中國試乘數十輛電動車後　美國記者感慨：西方車企完蛋了

當地時間5月9日，美國新能源車行業媒體「InsideEVs」網站刊登了資深汽車媒體人威廉姆斯（Kevin Williams）在中國參觀北京國際車展的一周見聞。凱文在這篇長文中稱，試乘過十幾輛中國品牌的電動汽車後，他驚覺「西方車企完蛋了」。



在他的觀察中，中國電動車技術先進，又願意迎合消費者的喜好做出創新，新產品層出不窮。再加上中國城市基礎設施的完善，能夠點燃全國「電動車熱潮」；反之，西方汽車製造商尤其是美國製造商壓根就沒有努力，沒有試圖了解並滿足中國市場的需求，只想傲慢地賣掉他們自己想造的車。

他直言：「親眼所見之後，我終於明白了為什麼中國自主品牌會獲得這麼多人的追捧。這讓我有些尷尬，（因為）我曾試圖理解這些西方品牌被擠出中國市場是政治因素導致的，而非其自身過錯。但事實上我親眼看到的是，在中國努力進步的同時，我們只會一個勁地抱怨。」

威廉姆斯認為，美西方對於中國新能源汽車領域的批評是錯誤的，事實上西方車企的節節敗退是咎由自取，往中國頭上扣鍋是一種「酸葡萄心理」，打壓中國進口產品完全是赤裸裸的保護主義。

「當西方車企、科技公司和監管機構打壓中企時，那種所謂的『保護市場』的說辭顯得非常空洞，更像是在譁眾取寵。這不是在競爭，而是想把競爭完全排除在外。」他批評道。

威廉姆斯在文章開頭稱，他曾與許多汽車界業內人士、工程師和專家學者討論過，其中一些批評者毫無根據地堅稱，中國在製造業上的進步，尤其是開發和銷售電動汽車方面，只是在通過大量補貼的方式打入別國。

這些人的論據是，如果中國是一個真正開放的市場，中國消費者就會繼續大量購買西方汽車，西方車企的銷量也不會出現如此急劇下降。威廉姆斯說，如果只是將中國電動汽車的成功簡單歸咎於此，「這種想法就太幼稚了，是酸葡萄心理」。

4月下旬，威廉姆斯在中國待了一周，參加了汽車行業的盛會北京國際車展。在與其他幾名國際記者試乘了十幾輛汽車，坐進了更多的汽車體驗，還進行了許多的重要談話後，他發現，那些宣稱中國在電車領域過度投資，傾銷劣質產品的說法完全是錯誤的。事實上，西方車企一敗塗地，很大程度上是自己造成的。

4月25日，威廉姆斯在中國待了一周，參加了汽車行業的盛會北京國際車展。在那裹他發現，西方車企與中國的相比輸得一敗塗地，而且很大程度上是自己造成的。（威廉姆斯twitter）

根據威廉姆斯的介紹，他先來到上海這裏和美國市區一樣繁忙，但不同的是這裏非常安靜——聽不見在美國甚至是在歐洲經常能聽到的那種汽車引擎聲和排氣聲，因為車上跑着的大多是新能源車，品牌五花八門，有中國本土品牌，也有不少西方品牌。他說，就這五分鐘，已經足以證明他一直被告知中國「排擠西方品牌」的說法是個偽命題。

在參觀一家中國本土汽車企業總部時，威廉姆斯驚訝於其所展示的各類新款產品，無論價位高低，都有着令人難以置信的高新科技、性能卓越。「這是我在歐美製造商那裡從未體驗過的」，他感慨萬分。

這一幕已經足以令人印象深刻了，而當威廉姆斯來到了北京車展現場，他才發現自己「見識少了」：整個展會人頭攢動，與美國國內車展媒體預覽日那種空蕩蕩的「鬼城」景象不可同日而語。他所到之處，到處都是烏央烏央的人。

「我後來才知道，這次車展有100多款新車型首發和概念車發布。這與2023年9月的底特律車展簡直是天壤之別。當時底特律的車展只有一款全新車型亮相，另外兩款是已上市版本的改款，而且沒有一款是電動車。」他回憶道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

