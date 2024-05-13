新冠病毒變種「FLiRT」KP.2肆虐美加料成主流　WHO：密切關注中

美國疾病管制與預防中心（CDC）估計，目前美國超過三分之一的COVID-19病例來自一組稱為「FLiRT」的新冠變種，其中增長最快的是KP.2變異株。世界衛生組織（WHO）表示KP.2於1月開始在全球傳播。



根據CDC發布的最新預測，目前「FLiRT」佔全美35.3%的新冠個案，其中約28.2%的新冠病例皆是由KP.2變種病毒引起。

KP.2同樣「攻陷」加拿大，據加媒《環球新聞》（Global News），KP.2佔加拿大所有新冠病例的26.6%，超過其他亞變體。

CDC發言人向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，KP.2是2023年冬天JN.1病毒變體的密切相關後代。發言人指，根據目前的數據，儘管存在大量突變，但沒有迹象顯示KP.2比之前佔主導地位的變種嚴重。

WHO的新冠技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在線上記者會上表示，鑑於其他新興變種的出現，WHO將密切關注這些變種的傳播。

台灣早前有研究顯示KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力，不過致病力相對較低。