新冠疫情｜台30多歲男就醫當日呼吸衰竭亡　新變異株KP.2恐成主流

台灣疾病管制署7日公布，上周新增229宗新冠本土併發症、另有31宗死亡，死亡個案中最年輕者為一名30多歲男子，在求醫及確診當天病況急遽惡化死亡。另外國際近期關注新型變異株KP.2，當局分析，由於其傳播力較JN.1要強，可能成為新的主流株。



國際近期關注新型變異株KP.2，台灣當局分析，由於其傳播力較JN.1要強，可能成為新的主流株。（《聯合報》）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，台灣疾病管制署稱，疫情雖然脫離高原期，仍處於低點上下波動階段，仍有傳播風險。

新冠死者中仍有較為年輕個案，當局表示，上周有一名死者是30幾歲的男性，有癲癇、貧血病史，沒有接種XBB疫苗，4月底出現發燒、嘔吐症狀，發病後2天到急症室就醫時有心跳過快、血壓血氧低等徵狀，新冠快測陽性，當時在急症室接受治療處理，但因為呼吸衰竭嚴重，當天過世。

當局表示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1（佔95%以上）為主，其次為BA.2.86，另目前國際關注JN.1其衍生變異株KP.2，境外移入個案最早於三月底檢出，目前累計6件；本土個案最早於四月初檢出，目前累計4件，持續監測變異株流行趨勢。

當局表示，目前了解KP.2變異株（又稱FLiRT變異株）為Omicron JN.1子代變異株，具數個點位突變，目前研究顯示KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力，不過致病力相對較低。