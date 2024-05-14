王毅晤趙兌烈：中韓關係困難不符共同利益　冀加強溝通消除誤解

韓國外長趙兌烈訪問北京，5月13日與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會談。王毅表示，近段時間，中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的。希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行，合力推動中韓關係健康穩定發展。



2024年5月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與韓國外長趙兌烈在北京舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅表示，中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。雙方要多發出客觀積極信息，加大正面引導，密切人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。

王毅又稱，中韓經貿合作規模大，互補性強，去年貿易額突破3,100億美元。中國正加快發展新質生產力，推動高質量發展，擴大高水平開放，這將為韓國帶來重要機遇。雙方應深化互利合作，在彼此發展進程中做可靠和長期夥伴，共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿易體系，保障產供鏈穩定暢通。希望趙兌烈這次工作訪問為中韓關係改善發展發揮積極作用。

2024年5月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與韓國外長趙兌烈在北京舉行會談。（中國外交部圖片）

趙兌烈表示，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步。韓國政府高度重視對華關係，期待在相互尊重、互惠和共同利益基礎上，同中方密切合作，發展更加健康、更加成熟的戰略合作夥伴關係。推動韓中關係發展、攜手應對共同挑戰，符合兩國和兩國人民的共同利益，也是國際社會的期待。韓方不贊成零和博弈，希望平衡地同各國發展關係，願同中方增進互信、擴大共識、聚焦合作，盡可能避免地緣政治因素制約，共同開啟韓中合作新局面。

雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。