王毅與阿根廷外長會談：願同阿方繼續高質量共建「一帶一路」

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月30日在北京同阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談。



王毅表示，中阿都是重要的新興經濟體，彼此是好朋友、好夥伴。中方堅定奉行不干涉別國內政原則，尊重阿根廷人民作出的選擇，祝願阿改革取得成功，希望並相信阿根廷能夠克服困難，通過積極探索找到一條符合自身國情、得到人民擁護的發展振興之路。中方願做阿方長期可靠的合作夥伴，同阿方一道，以今年中阿建立全面戰略夥伴關係十周年為契機，加強溝通、深化互信、拓展合作，共同把握好中阿關係未來發展方向，為雙邊關係發展和各領域合作注入更多確定性，讓中阿關係更加成熟堅韌，開闢兩國全面戰略夥伴關係的新前景。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月30日在北京同阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談。（中國外交部）

王毅說，政治互信是中阿關係穩定發展的堅實基礎，發展振興是中阿兩國的共同追求，民間友好是中阿友誼傳承的堅實紐帶。雙方要繼續珍視和夯實政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，繼續高質量共建「一帶一路」，落實好現有重大項目，推進空間、航天、海洋、南極等領域合作，推動兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。中方一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所作努力，願繼續為此提供力所能及的幫助。希望阿方為中國企業赴阿投資提供良好環境。雙方還要深化地方、青年、教育、衛生等人文交流，讓中阿友好在兩國更加深入人心。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月30日在北京同阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談。（中國外交部）

王毅指出，中方願同包括阿根廷在內的拉美和加勒比國家一道，推動構建新時代平等、互利、創新、開放、惠民的中拉關係，密切在聯合國、二十國集團等多邊框架下的協調配合，維護發展中國家共同利益，為世界和平與發展作出積極貢獻。

蒙迪諾說，中國是阿根廷的全面戰略夥伴，兩國在廣泛領域進行了良好合作。不管阿方內部政局如何變化，阿方奉行對華友好的政策不會改變。阿方恪守一個中國原則，願同中方密切雙邊對話溝通，在共建「一帶一路」框架下繼續推進基礎設施建設、貿易、投資、金融、旅遊、太空、南極、海洋、環保等領域合作。阿中經濟高度互補。阿新政府奉行開放政策，歡迎中國企業赴阿投資興業。阿方願同中方在拉中論壇框架下深化合作，密切在聯合國、二十國集團等多邊機制內溝通協調，推動拉中關係深入發展，維護世界和平，促進可持續發展。

會談後，兩國外長共同會見記者。